‘Vlaanderen Zingt’ strijkt zondag neer op Herbakkersplein in Eeklo Joeri Seymortier

03 juli 2019

11u42 0 Eeklo Het Herbakkersplein in Eeklo is op zondag 7 juli het decor voor Eekloverdag en Vlaanderen Zingt.

Overdag is er een fietszoektocht en een barbecue. ‘s Avonds zingt iedereen de longen uit het lijf met het alom geprezen concept ‘Vlaanderen Zingt’. “De fietszoektocht van zowat 22 kilometer brengt ons langs de mooiste plekjes van Eeklo en daarbuiten”, zegt schepen Isaura Calsyn (Groen). “Na de fietstocht kan je de beentjes onder tafel schuiven voor een heerlijke barbecue op het Herbakkersplein. Tijdens de meezingavonden van Vlaanderen Zingt staat het publiek centraal. De bezoekers zingen samen populaire liedjes die tot het collectief geheugen behoren. Het is dus geen karaoke, maar samenzang. Het repertoire bestaat uit veel Nederlandstalige liedjes, maar we zingen ook Engelse en Franse succesnummers. Iedereen krijgt ter plaatse een gratis krantje met de liedjesteksten zodat meezingen makkelijk wordt.”

De fietstocht start om 12.30 uur, en de barbecue om 17.30 uur. Vlaanderen Zingt start om 19 uur. Inschrijven voor de fietszoektocht of de barbecue kan via www.eeklo.be/eekloverdag.