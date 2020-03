’t Frietkotjen in Eeklo heropent vrijdag: “Na twee keer wegenwerken nu corona: we passen ons aan en gaan door!” Week gesloten en frituur langs N9 helemaal anders ingericht Joeri Seymortier

26 maart 2020

10u24 13 Eeklo ’t Frietkotjen in de Molenstraat (N9) in Eeklo opent op vrijdag 27 maart weer de deuren, na een week sluiting door de coronacrisis. De hele frituur werd binnen verbouwd en herschikt, zodat vanaf dit weekend iedereen veilig om frietjes kan. Er wordt wel enkel op bestelling gewerkt, om niemand lang te moeten doen wachten. “We hebben al twee keer wegenwerken voor onze deur gehad, en nu dit. Niet ideaal, maar we passen ons aan en gaan door”, zegt Sylvia Thiery.

Sylvia Thiery, David Bert en hun twee dochters startten in november 2018 met hun frituur langs de N9 in het centrum van Eeklo. “Vorig jaar hebben we al twee keer wegenwerken voor onze deur gehad, met de aanpassing van de middenberm en het gieten van nieuw asfalt op de N9”, doet Sylvia Thiery haar verhaal. “Nu we weer goed op kruissnelheid werken, komt de coronacrisis er nu tussen. Vorige week hebben we bewust de deuren gesloten, omdat we toen niet echt wisten hoe we onze klanten op een veilige en correcte manier konden ontvangen. Maar gesloten blijven is echt geen optie, want dat zou een financiële ramp zijn. We passen ons dus aan en gaan gewoon door. Vanaf vrijdag zijn we er weer voor de frietliefhebbers.”

Onze veiligheid en die van de klanten staat echt voorop. We hebben hier lang over nagedacht, en denken dat we met dit systeem perfect weer kunnen opstarten. Sylvia Thiery

Het hele interieur van de frituur werd verbouwd. “De kassa staat nu helemaal aan de andere kant van de zaak, dus dicht bij de deur”, vertelt Sylvia. “Zo moeten de klanten niet ver binnen komen. We werken enkel op bestelling en nemen drie klanten aan per kwartier. Er komt maar één klant per keer binnen: gewoon om de frietjes op te halen en te betalen, en dan direct weer naar buiten. Buiten op het voetpad gaan we drie gele kruisen zetten, met telkens anderhalve meter tussen. Daar kunnen de mensen dan veilig wachten, tot ze naar binnen kunnen om hun bestelling. We hebben ook een groot plexiglas aan de kassa gezet. Je kan er enkel door om aan de terminal te betalen, en er is een gat gemaakt om de zak met verse frietjes door te steken. Er staat ook handgeld zodat de klanten zich kunnen ontsmetten. Onze veiligheid en die van de klanten staat echt voorop. We hebben hier lang over nagedacht, en denken dat we met dit systeem perfect weer kunnen opstarten.”

Telefonisch bestellen

’t Frietkotjen werkt tijdens deze coronacrisis enkel op bestelling. De frituur is voorlopig enkel open op vrijdag, zaterdag en zondag, telkens van 17 tot 21 uur. Je moet vooraf je bestelling telefonisch doorgeven, en dan krijg je een uur meegedeeld waarop je de bestelling mag ophalen. Om geen wachtrijen te hebben, worden maximum drie klanten per kwartier aangenomen. Voor 15 uur kan je Sylvia bellen op 0478/47.60.79. Op vrijdag, zaterdag en zondag vanaf 15 uur is de familie in de frituur, en dan moet gebeld worden op het nieuwe vaste nummer: 09/311.75.80. Wie wil kiezen op welk uur hij de frietjes wil, kan nu ook al bestellen voor een latere datum.