‘Onuitspreekbare’ Wiekie-bon wordt vervangen door Eeklobon: “De hele stad in één geschenk” Joeri Seymortier

10 september 2020

11u41 1 Eeklo Eeklo krijgt vanaf 1 oktober een nieuwe cadeaubon: de Eeklobon. Dat ligt al een pak beter in de mond dan de huidige Wiekie-bon.

Wiekie staat voor ‘winkel in Eeklo, koop in Eeklo’, maar geen mens die de naam gebruikt. De cadeaubon van Eeklo wordt dan ook hervormd en krijgt de eenvoudige naam Eeklobon. Vanaf 1 oktober verkopen de Eeklose balies van het stadhuis, het stadskantoor en het STIP de nieuwe cadeaubon. Deze opvolger van de Wiekie-bon is verkrijgbaar in waarden van 10 en 25 euro. Bij online aankopen kun je de waarde van je Eeklobon kiezen vanaf 10 euro en verhoogd per schijf van 5 euro. “Nieuw is ook dat de Eeklobon in verschillende keren, en dus bij verschillende handels- of horecazaken, kan ingeruild worden”, zegt schepen van Lokale Economie Christophe De Waele (Open Vld). “De nieuwe cadeaukaart draagt het beeld van de Herbakker en de slogan ‘De hele stad in één geschenk’. De Eeklobon wordt ook een pak gebruiksvriendelijker voor de handelaar. Binnen de week hebben ze het geld op hun rekening.”

Wiekie-bonnen die nog in omloop zijn, blijven nog een jaar geldig.