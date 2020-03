‘Ondernemend Eeklo’ brengt 200 maaltijden naar helden van AZ Alma Joeri Seymortier

27 maart 2020

12u28 62 Eeklo De artsen en medewerkers van het streekziekenhuis AZ Alma in Eeklo krijgen hartverwarmende maaltijden cadeau.

Onder andere Sten van der Blij van restaurant La Maryse werkt samen met een twintigtal ondernemers uit Eeklo en het Meetjesland aan het initiatief. Op vrijdag wil ‘Ondernemend Eeklo’ voor een hartverwarmende maaltijd zorgen voor de helden die AZ Alma draaiend houden.

“Vrijdagochtend is de eerste levering van 200 maaltijden door Ondernemend Eeklo gebeurd”, klinkt het bij AZ Alma. “De maaltijden werden verdeeld onder artsen en medewerkers. Ook de komende vijf vrijdagen mogen we een lading van telkens 200 hartverwarmende maaltijden verwachten. Dit is een mooi extraatje voor ons team dat nu al wekenlang de strijd tegen het nieuwe coronavirus aangaat.”