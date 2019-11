“Mocht het een dikke Porsche geweest zijn, ik zou het nog begrijpen” Dieven strippen voorkant Ford Fiesta van Marleen (43) Cedric Matthys

05 november 2019

17u00 0 Eeklo Afgelopen nacht heeft een dievenbende de voorzijde van een wagen gestript in de Burgemeester Lionel Pussemierstraat in Eeklo. Een buurman zag een man sleutelen aan het voertuig, maar dacht dat het om een herstelling ging. De politie onderzoekt de zaak.

Marleen Stevens (43) moest dinsdagochtend even in haar arm knijpen voor ze echt geloofde wat ze zag. Toen ze rond tien uur richting haar wagen stapte om boodschappen te gaan doen, merkte ze op dat de volledige voorzijde van haar Ford Fiesta was verdwenen. De dame uit Eeklo parkeerde de wagen de avond ervoor in de Burgemeester Lionel Pussemierstraat, recht voor haar woning.

“Mijn bumper, mijn koplampen, mijn airco, ... alles is weg”, legt Stevens uit. “De dieven gingen professioneel te werk. Ze haalden alle onderdelen er minutieus af, maar maakten intussen wel mijn motorkap kapot. Ook kreeg ik vanochtend (dinsdag) mijn autodeur niet meer open. Ik weet niet wat ze allemaal hebben uitgestoken, maar de kosten zijn niet te overzien.”

Op bestelling

Stevens begrijpt niet waarom net haar wagen werd geviseerd. “Het is een Ford Fiesta uit 2006 met hier en daar een kras”, licht ze toe. “Mocht ik nu nog met een dikke Porsche rondrijden, dan zou ik het nog verstaan.”

Ook de politie van Eeklo stelde zich dezelfde vraag: “In het verleden hebben we al meegemaakt dat dieven dure velgen van wagens haalden, maar deze diefstal is uniek. Volgens ons is het op bestelling gebeurd en zullen de onderdelen gebruikt worden als wisselstukken.”

Ooggetuige

Een buurman zag rond 1 uur ‘s nachts de motorkap van de wagen openstaan. Hij kwam terug van zijn werk en herinnert zich dat een persoon stond te sleutelen aan de wagen. De man dacht echter dat hij gewoon een koplamp aan het vervangen was en lichtte de politie niet in. “Ook enkele andere buren hoorden rond 1 uur ‘s nachts lawaai”, vult de politie aan. “We gaan nog eens op ronde en hopen zo extra info te sprokkelen.”

ANPR-camera’s

Voorlopig heeft de politie nog geen daders in het vizier. Wel leggen ze de link met een andere zaak. Even verderop verdween namelijk ook een nummerplaat van een ander voertuig. “We gaan zowel de nummerplaat van mevrouw Stevens als de gestolen nummerplaat door de ANPR-camera’s halen. Deze camera’s herkennen nummerplaten. Wie weet levert het iets op.”

De politie vraagt om tips te melden via het lokale nummer 09 376 46 46.