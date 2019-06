“Maak winkelcentrum Kruger bereikbaar via Zuidmoerstraat” Joeri Seymortier

11 juni 2019

14u09 0 Eeklo Gemeenteraadslid en oud-schepen Dirk Van de Velde (CD&V) wil dat de stad Eeklo het winkelcentrum Kruger bereikbaar maakt via de Zuidmoerstraat.

Vandaag kan je de Kruger met de wagen enkel bereiken via de drukke N9. Tussen het Krugercentrum en de Zuidmoerstraat is er een doorgang, maar die is afgezet met paaltjes. “Zeker met de werken op de N9 zou het een goede zaak zijn om het winkelcentrum Kruger ook bereikbaar te maken via de Zuidmoerstraat”, zegt gemeenteraadslid Dirk Van de Velde. “Met de verhuis van het ziekenhuis AZ Alma is er nu veel minder verkeer in de Zuidmoerstraat, dus lijkt mij dit zeker een mogelijkheid. We stellen voor om met een slagboomsysteem te werken, zodat de Kruger niet gebruikt wordt als doorgang voor mensen die snel naar de N9 willen. Voor de veiligheid lijkt het mij ook het best om via de Zuidmoerstraat enkel het inrijden naar de Kruger toe te laten, en niet het uitrijden.”

Het schepencollege van de stad Eeklo wil de zaak onderzoeken. “We gaan dit overleggen met de verantwoordelijken bij de politie, en met de vertegenwoordigers van het winkelcentrum”, zegt schepen van Mobiliteit Christophe De Waele (Open Vld).