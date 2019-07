“Keizer Karel is in Eeklo geboren” (toch zeker volgens toneelvereniging Hermelijn) Theaterspektakel in openlucht op Huysmanhoeve Joeri Seymortier

29 juli 2019

11u07 8 Eeklo “Keizer Karel is in Eeklo geboren en niet in Gent.” Volgens auteur en regisseur Fred De Winne is er geen twijfel mogelijk, en daarom heeft hij ook een stuk geschreven over dat deel van de geschiedenis. Van 7 tot 11 augustus speelt EKTT Hermelijn aan de Huysmanhoeve een verhalend openluchtspektakel.

Of Keizer Karel nu in Eeklo of in Gent geboren werd, zorgt al jaren voor discussies en meningsverschillen. In Eeklo zijn ze er hoe dan ook zeker van dat Keizer Karel honderden jaren geleden een stadsgenoot was. “Er bestaat geen twijfel dat Keizer Karel vroegtijdig op doorreis in Eeklo ter wereld kwam”, zegt toneelman Fred De Winne, die enkele jaren aan het stuk werkte. “Heemkundige Romano Tondat vond in de stadsarchieven genoeg bewijsmateriaal dat aantoont dat er rond zijn geboortedatum iets heel bijzonders plaatsvond in Eeklo. De stadrekeningen getuigen van buitensporig hoge uitgaven voor een groot feest voor het volk van de stad. Eeklo zou van het Hof en de stad Gent een zwijgplicht opgelegd gekregen hebben mits bepaalde voorwaarden, want de geboorte van keizer Karel moest en zou in het vrije Prinsenhof te Gent geregistreerd worden. Maar er werd in Eeklo zoveel geld uitgegeven, dat dit niet anders kan zijn dan voor een volksfeest voor de geboorte van Keizer Karel.”

Johanna de Waanzinnige

Het toneelstuk focust zich ook op de moegetergde Johanna van Castilië, de moeder van Keizer Karel. Een vrouw die steeds verder wegzinkt in droefgeestigheid. “Ze raakt geïsoleerd en vereenzaamt aan het Bourgondisch-Habsburgse hof”, legt dochter Marijke De Winne uit. “Na de vroegtijdige dood van haar overspelige echtgenoot Filips de Schone, die vermoedelijk vergiftigd werd, zwerft ze nog twee jaar door Spanje. Ze doet dat vergezeld van de kist met zijn stoffelijk overschot, tot haar vader haar laat opnemen in een klooster waar ze volledig de pedalen kwijtraakt. Zo gaat ze de geschiedenis in als Johanna de Waanzinnige, ofte ‘Juana la Loca’.”

PTI maakt stoel

Toneelvereniging Hermelijn biedt met het stuk ‘Karel van Eeklo’ heel wat amateurtoneelspelers de kans zich uit te leven op het toneel. De leerlingen van het de afdeling Hout van het PTI in Eeklo reconstrueerden voor de gelegenheid de houten draagstoel waarin Johanna werd vervoerd. Er werden ook een pak kostuums gehuurd, om er een echt historisch drama van te maken. Het publiek zit op het einde ook midden het volksfeest voor de geboorte van Keizer Karel.

Praktisch

Er wordt gespeeld op woensdag 7, donderdag 8, vrijdag 9 en zaterdag 10 augustus, telkens om 20 uur. Op zondag 11 augustus om 15 uur. Het is een openluchtspektakel, maar bij regenweer kunnen de toeschouwers overdekt genieten van het spektakel. Je vindt de Huysmanhoeve in de Bus 1 in Eeklo. Kaarten kosten 10 euro in voorverkoop en 12 euro aan de kassa.

Info: 09/378.10.72 of ektt.hermelijn@gmail.com.