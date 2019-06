‘Helden voor Helden’ op College ten Doorn brengt meer dan 8.000 euro op voor vzw Heldenhuis Joeri Seymortier

26 juni 2019

09u53 0 Eeklo De concerten van ‘Helden voor Helden’ in het College ten Doorn in Eeklo, heeft 8.171,79 euro opgebracht voor de vzw Heldenhuis.

‘De Helden’ is een jaarlijks terugkerende talentenjacht binnen de schoolgemeenschap van College ten Doorn. Het project loopt al twintig jaar. Oud-Helden Bo Stevaert, Kyara Ingels, Maud De Bruyne en Annelien Mathijs kwamen met het idee op de proppen om een reünie te organiseren. Dat zorgde in april twee keer voor een uitverkocht huis. De opbrengst gaat naar vzw Heldenhuis. Dat is een Eeklose vereniging die een huis wil bouwen voor een aantal jongvolwassenen met een beperking.