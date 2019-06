‘Helden in het Park’ viert deze zomer 25ste verjaardag Joeri Seymortier

01 juni 2019

14u06 0 Eeklo Het muziekfestival ‘Helden in het Park’ viert deze zomer in Eeklo haar 25ste verjaardag.

Muziekclub N9 in Eeklo bevestigt dat ‘Helden in het Park’ ook deze zomer plaats vindt. “’Helden in het Park’ mengt vier donderdagavonden lang muziek met zomer, drankjes, en vriendschap”, zegt Bert Cambier van de N9. “We halen op 1, 8, 15 en 22 augustus opnieuw een verzameling topmuzikanten naar het Eeklose Heldenpark, en dat voor de 25ste editie van dit gratis festival. Twee opzwepende bands, zowel gevestigde waarden als ontdekkingen uit het weidse muzikale universum, prikkelen telkens de zintuigen. Er komen vele genres aan bod: afro funk, latin, ethio jazz, reggae, en alles daartussenin.”

Info en programma: www.hihp.be.