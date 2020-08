“Een man kan toch niet sterven van wat muizenpoeder?”: Georgette De Roo, de zwarte weduwe die haar twee echtgenoten vergiftigde (Het beste van de zomer, deel 3)

Eeklo

“De koffie van hier moet ge niet drinken. De mijne is veel beter”. En Georgette bracht elke dag, met de bus vanuit Eeklo naar het Gentse UZ, een thermos zelfgebrouwen spul mee voor haar vriend Maurits. Daar stonden de dokters voor een raadsel: de toestand van Maurits, met vergiftigingsverschijnselen opgenomen, bleef er verder op achteruitgaan. Bleek dat Georgette in het ziekenhuis wou afmaken, waar ze al jaren mee bezig was: haar vriend langzaam vergiftigen. Zoals ze tien jaar eerder met haar man had gedaan. In deze zomerreeks leest u alles over de strafste misdaadverhalen van de laatste 50 jaar.