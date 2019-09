‘Dag van de Vrije Tijd’ nu zondag in Sportpark Eeklo Joeri Seymortier

13 september 2019

15u23 0 Eeklo Tientallen vrijetijdsverenigingen uit Eeklo stellen op zondag 15 september hun werking aan je voor, tijdens de ‘Dag van de Vrije Tijd’.

Eeklo organiseert in september al enkele jaren de ‘Dag van de Sportclub’. Omdat ook jeugd- en cultuurverenigingen hun werking opstarten in september, hebben de vrijetijdsdiensten van de stad Eeklo de handen in elkaar geslagen voor een ‘Dag van de Vrije Tijd’. Zondag van 13 tot 17 uur is er heel wat te beleven, in en rond het Sportpark van Eeklo.

Starten gebeurt om 13 uur in het Verbauwenbad, waar Mega Zwemteam Eeklo en MZV Waterpolo elkaar uitdagen op het ‘Kampioenschap 25 meter sprint’. Vanaf 14 uur kan het publiek dan gratis kennismaken met meer dan veertig sportclubs, jeugd- en cultuurverenigingen, de brandweer en Eeklose vrijetijdsdiensten. Er zijn infostanden, sportinitiaties en spelletjes , optredens en demonstraties. De vrijetijdsdiensten zorgen voor heel wat kinderanimatie: springkastelen, glittertattoos, een kleuterdorp, en een rodeostier.

Info: www.eeklo.be/dagvandevrijetijd.