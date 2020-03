‘Boomzager van Eeklo’ vraagt werkstraf bij groendienst: “Hopelijk volgt hij dan eerst een snoeicursus” Cedric Matthys

10 maart 2020

13u04 0 Eeklo Dinsdagvoormiddag heeft het Gentse hof van beroep zich over een opmerkelijke zaak gebogen. N.D., een 31-jarige Eeklonaar, kapte vorige zomer zes bomen in het centrum van Eeklo. De man kreeg hiervoor 2 maanden cel, maar hoopt in beroep op een werkstraf. “Bij de groendienst van Eeklo bijvoorbeeld.”

De boomzager van Eeklo. Het is een bijnaam die N.D. nog de rest van zijn leven zal meedragen. De 31-jarige Eeklonaar ging in de nacht van 5 op 6 juni vorig jaar zes bomen te lijf met een kettingzaag in het centrum van zijn woonplaats. “Ik had mijn kettingzaag juist laten slijpen én wou haar eens uittesten”, klonk zijn uitleg. Volgens de lokale politie had de man geen bomen in zijn tuin. “Hij had er dan niet beter op gevonden om aantal bomen in de stadskern om te zagen”, liet politiewoordvoerder Marino Longeville na zijn arrestatie weten.

Te veel gedronken

De speurders kwamen N.D. op het spoor via een filmpje. Blijkbaar had één van zijn vrienden de stoten van D. opgenomen. Het filmpje deed de ronde in Eeklo en kwam uiteindelijk bij de politie terecht. Vervolgens daagde Stad Eeklo de boomzager voor de rechter. Hier kwam hij in eerste aanleg niet opdagen. Hij werd bij verstek veroordeeld tot 2 maanden en 480 euro boete. Ook moest hij 7630 euro schadevergoeding betalen, maar hij tekende meteen beroep aan. “Mijn cliënt verschijnt deze keer wel voor uw hof”, verdedigde zijn advocaat Jos Van Hecke N.D.. “Hij heeft spijt van zijn daden. Daarenboven had hij te veel gedronken die avond. En je weet, als de drank is in de man, is de wijsheid in de kan.”

Ook vond Van Hecke de raming van de Stad Eeklo overdreven. “De prijs voor de nieuwe bomen (250 euro per stuk, nvdr.) en de vergoeding voor de werkuren aanvaard ik", zei hij. “ Maar waar ik meer problemen mee heb, is de waarde van de oude bomen. Die schatten jullie op 5000 euro. Dat is niet terecht.” De advocaat vroeg daarnaast een minder zware straf. Enerzijds verwees hij naar de kettingzaag. Sommige bomen waren erg dik en N.D. zaagde zijn kettingzaag hierop kapot. Hij moest ze naar het containerpark brengen. Anderzijds hamerde hij erop dat de zaak al breed is uitgesmeerd in de media. “Mijn cliënt is al genoeg gestraft”, argumenteerde Van Hecke. “Een werkstraf zou daarom beter op zijn plaats zijn. Gezien de feiten kan hij bijvoorbeeld even meedraaien bij de groendienst van Eeklo?”

Gat verbrandt

Of N.D. effectief een werkstraf bij de groendienst zal krijgen, zullen de rechters beslissen. “Al hoop ik dan wel dat de beklaagde eerst een snoeicursus volgt”, liet Fanny De Cock verstaan. De advocate voor de Stad Eeklo kon een korte glimlach niet onderdrukken toen ze het voorstel van Van Hecke hoorde, maar schakelde al snel over op orde van de dag. “Dat mijn confrater de schadevergoeding niet aanvaardt, vind ik spijtig”, lichtte ze toe. “Deze raming is zeer professioneel opgemaakt. Wie zijn gat verbrandt, moet op de bladeren zitten.”

Het Openbaar Ministerie volgde alvast de visie van De Cock. Procureur Erwin Coppens vroeg een bevestiging van de straf. “Welke idioot verzint het om met een kettingzaag midden in de nacht bomen om te zagen?”, benadrukte hij hoofdschuddend. “Het is gewoonweg doodjammer dat mensen zoiets doen.”

N.D. had tot slot het laatste woord. Volgens hem waren de bomen ziek. “Er groeiden paddenstoelen op", zei hij. Al had de rechter daar weinig oren naar: “Dan nog zijn het uw bomen niet. Voor hetzelfde geld kwam er een auto of een fietser voorbij. In dat geval zaten we hier ook nog eens met een gewonde.” Uitspraak op 7 april.