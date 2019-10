‘Awbeir’ (71) is nu officieel ridder: “Nooit gedacht dat mij dit zou overkomen” Gepensioneerde blogger nu ‘Ridder in Orde Eeclooschen Herbacker’ Joeri Seymortier

13 oktober 2019

12u43 2 Eeklo Albert Everaert (71), in Eeklo door iedereen gekend onder zijn alterego Awbeir, is sinds zondag officieel ‘Ridder in de Orde van den Eeclooschen Herbacker’. De man toert sinds 2007 door Eeklo en legt elke dag zowat elke gebeurtenis vast op foto, die hij dan op zijn eigen blog plaatst.

De VVV Eeklo heeft er een nieuwe Ridderslag opzitten. Na onder andere Tom Dice, Geert Faes, wijlen Antoine Geldhof en kunstenares Jeannine Van Landschoot wordt nu ook Albert Everaert aan het lijstje ‘ridders’ toegevoegd. De traditie van de ridderslag leeft in Eeklo al sinds 1968, om zo mensen te eren die ‘Eeklo’ uitdragen tot buiten de stadsgrenzen.

“Dit doet mij wel iets”, reageert Albert Everaert nadat hij tijdens een stijlvolle ceremonie op het stadhuis van Eeklo tot ridder geslagen werd. “Ik was als fotograaf al vaak aanwezig op een ridderslag van de VVV, maar ik had nooit gedacht dat ik hiervoor in aanmerking zou komen. Maar ik waardeer dit echt enorm. Waarom ik deze eer verdien? Dat moet je aan de mensen van de VVV zelf vragen. Maar zij ridderen iemand die Eeklo op een positieve manier naar voor brengt. Ik probeer dat te doen met mijn foto’s op mijn blog. Foto’s nemen zit een beetje in de familie, en ik ben daar al lang mee bezig. Na mijn legerdienst heb ik mijn eerste foto’s genomen, dus dat is ondertussen ook al een halve eeuw geleden.”

Twaalf jaar lang

Albert Everaert verzamelt sinds 2007 al zijn foto’s op zijn eigen blog: www.awbeir.com. Zijn blog draagt de naam zoals hij in Eeklo ook door zowat iedereen aangesproken wordt. “Ik moet eerlijk toegeven: ik kende dat niet, een blog”, lacht Albert. “Ik was twaalf jaar geleden op zoek naar een manier om foto’s van de kleinkinderen te delen met de kinderen. Bij mijn zoektocht kwam ik bloggen tegen en dat leek me wel iets. Ik was toen op prepensioen gegaan, en had plots tijd om iets te doen waar ik al lang mee in mijn hoofd zat.”

Op de fiets

Zowat elke dag zie je Albert op de fiets door de stad rijden. “Ik doe dit echt heel graag”, zegt Albert. “Ik fiets elke dag door mijn eigen stad, en ik zet de dingen op foto die mij opvallen en aanspreken. Soms zie ik iemand, en dan stop ik om een praatje te slaan. Ik kom op plaatsen waar ik vroeger nooit ging, en leer heel wat nieuwe mensen kennen. Ik ben graag bezig met foto’s en met de computer. Zo’n blog onderhouden is iets wat ik heel graag doe, en zelf ook veel voldoening uit haal. Hoe lang ik nog wil doorgaan met mijn blog? Zo lang de gezondheid het toelaat ga ik door. Ik denk nog niet aan stoppen.”

Vrouw Daniëlla

Voor zijn pensioen was Albert garagist. “Ik ben geboren in de Boelare en mijn vader had daar een garage. Ik ben dus tussen de auto’s geboren, en ik ben daar verder in gegaan. Ik heb zelf ook heel mijn leven in een garage gewerkt. Niet zelfstandig, maar in loondienst. Nu kan ik doen wat ik graag doe. Ik heb natuurlijk veel te danken aan heel wat mensen. Mijn vrouw in het bijzonder, want zij is mij elke dag toch een paar uurtjes ‘kwijt’”, lacht Albert nog.

Info: www.awbeir.com.