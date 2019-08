“Alsof alle senioren hier een drankprobleem hebben" Socialisten voeren actie tegen prijsstijgingen in dienstencentrum Joeri Seymortier

15 augustus 2019

14u09 0 Eeklo De socialistische organisaties van Eeklo hebben donderdag actie gevoerd tegen de prijsstijgingen in dienstencentrum Zonneheem in Eeklo.

Sp.a Eeklo, S-Plus, Viva La Vida en Linx+ voerden actie aan de koffietafel, tijdens het feest Zomer in Zonneheem. Enkele maanden geleden was er al commotie in Eeklo toen er prijsstijgingen aangekondigd werden in het Zonneheem, het dienstencentrum voor Senioren in Eeklo. “Dat is ook de reden van onze actie”, zegt Christiaan De Wulf. “De stad wil een alcoholbeleid voeren, en gaat daarom de prijs van sterke bieren en aperitieven fors verhogen. Dat was in heel Vlaanderen in het nieuws, en het leek wel alsof de senioren hier in Eeklo allemaal een drankprobleem hebben. Ook bij sigaretten is al bewezen dat het verhogen van prijzen geen invloed heeft op het gebruik. De prijzen in Zonneheem zijn nu niet langer aan een sociaal tarief, maar aan een commercieel tarief. Ook in het restaurant worden de maaltijden een pak duurder, en dat tegen het advies van de centrumraad. De prijsstijgingen zijn buiten alle proporties en discriminerend. Wij hebben geen stem meer in de gemeenteraad, maar willen op deze manier ons ongenoegen laten zien.”