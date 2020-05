“Als jonge homo werd ik naar de psychiater gestuurd”: schepen Danny Smessaert (61) hijst regenboogvlag in Eeklo Joeri Seymortier

15 mei 2020

13u47 5 Eeklo Eeklo heeft vrijdag de regenboogvlag later wapperen aan het stadhuis. Voor schepen Danny Smessaert (SMS) een bijzonder moment.

De stad Eeklo wil met de regenboogvlag een duwtje geven in de strijd voor de aanvaarding van iedereen uit de holebi- en transgenderwereld. “Op 17 mei zal het precies dertig jaar geleden zijn dat homofilie uit de lijst van de psychische aandoeningen geschrapt werd”, zegt Danny Smessaert (61), die zelf ook homo is. “Eigenlijk moeten we zeggen ‘nog maar’ dertig jaar. Ikzelf ben in 1980 uit de kast gekomen, en werd toen door mijn toenmalige huisarts doorverwezen naar psychische hulpverleners. Geen gemakkelijke periode, maar ik sloeg mij er doorheen. Sinds 1990 is homoseksualiteit gelukkig geen ziekte meer, en is de aanvaarding steeds groter. In de jaren zeventig en tachtig ging ik uit in Gent of Antwerpen. Dat was de tijd dat anonieme rijkswachtpatrouilles de nummerplaten noteerden van wagens die in de buurt van homobars stonden. De leefgemeenschap is gelukkig in al die jaren veel veranderd. Wij zijn in de meeste Europese landen aanvaard, maar dat is jammer genoeg nog niet overal zo. Als stad willen wij een signaal geven dat wij open staan voor mensen die zich aangetrokken voelen tot hetzelfde geslacht, of die transgender zijn. Het is belangrijk om daar ook via scholen aandacht aan te besteden bij de jeugd. Want ook vandaag is het voor veel jongeren in Eeklo en het Meetjesland nog moeilijk om voor vrienden en familie uit de kast te komen.”