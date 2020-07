Zwartste punt van Edegem wordt aangepakt: werken aan veilige oversteekplaats Prins Boudewijnlaan starten na bouwverlof Sander Bral

14 juli 2020

14u45 0 Edegem Na het bouwverlof begint het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) met de aanleg van een veiligere oversteekplaats voor zwakke weggebruikers op de Prins Boudewijnlaan aan woonproject Elysia Park. Oppositiepartijen Groen en CD&V juichen dat toe maar vinden dat er nog veel meer moet gebeuren om het zwartste punt van Edegem veiliger te maken.

Het grootste probleem op de Prins Boudewijnlaan in Edegem is dat zwakke weggebruikers er op verschillende plekken telkens twee rijvakken moeten kruisen om over te steken, zonder verkeerslichten en zonder zebrapad. Er gebeuren geregeld ongevallen en begin dit jaar liet een 34-jarige fietser er nog het leven bij een ongeval. De lokale fietsersbond reageerde toen opnieuw met enkele voorstellen om de veiligheid voor voetgangers en fietsers te verbeteren maar die ideeën werden daags nadien van tafel geveegd door Wegen en Verkeer. AWV beloofde toen wel een nieuwe beveiligde oversteek aan nieuw woonproject Elysia Park en nog meer verbeteringen voor de veiligheid.

Conflictvrije kruispunten

De werken aan die nieuwe oversteekplaats starten na het bouwverlof. Ook stelt het AWV nu bijkomend twee conflictvrije kruispunten voor om enkele gevaarlijke doorsteken te verwijderen. Ter hoogte van de keerlussen zou volgens het plan van AWV het verkeer afgeleid worden op één rijstrook zodat fietsers en voetgangers niet telkens twee rijvakken moeten kruisen. Op die manier moet de Prins Boudewijnlaan veiliger worden, zonder de doorstroming van de belangrijke gewestweg in gevaar te brengen.

“Onbegrijpelijk”

Oppositiepartij Groen verwijt het N-VA-bestuur dat het geen oren heeft naar die bijkomende plannen van AWV. “Met uitzondering van de geplande ingreep aan Elysia Park en een langere afslagstrook voor autoverkeer aan de Drie Eikenstraat, heeft N-VA de plannen van AWV afgewezen”, hekelt gemeenteraadslid Vera Hans (Groen). “Een betere en veiligere oversteekbaarheid is een eis die al heel lang meegaat en de lijst van voorstellen van AWV biedt nu een kans om er eindelijk iets aan te doen. Dat N-VA slechts anderhalve ingreep meeneemt, is onbegrijpelijk.”

Transparantie

Oppositiepartij CD&V is het eens met die kritiek. “Aangezien het om een ingewikkeld en omvangrijk voorstel van AWV gaat en transparantie, publiek debat en bijkomend onderzoek noodzakelijk is, vragen wij een bespreking in de gemeenteraad van dit dossier”, benadrukt gemeenteraadslid Adrian De Weerdt (CD&V). “Verder willen wij op de Prins Boudewijnlaan een beter maaibeheer voor betere zichtbaarheid, een veilige oversteek met licht aan het Rubenspark en mobiele snelheidscontroles.”

Schepen voor Mobiliteit Birre Timmermans (N-VA) reageert dat de oppositie te vroeg op de achterpoten gaat staan. “AWV heeft ons de nieuwe plannen inderdaad voorgesteld maar wij hebben nog geen enkele beslissing genomen. Wij zullen zo snel mogelijk samenzitten met onze medewerkers en het college zal in augustus pas bespreken welke punten van AWV we kunnen volgen en welke niet.”