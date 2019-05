ZVC Wolfpack staat De Vlinderkens bij met geld en daad: “Met giften kunnen we vakanties op maat aanbieden” Sander Bral

28 mei 2019

16u19 3 Edegem De Edegemse zaalvoetbalclub Wolfpack zet zich in voor begeleidingscentrum De Vlinderkens. Het tehuis vangt jongeren op die met een moeilijke thuissituatie kampen. Na een eerste gift wil Wolfpack zich ook engageren voor evenementen en vrijwilligerswerk ten voordele van De Vlinderkens. “Met giften kunnen we onze gasten en hun gezinnen vakanties op maat aanbieden.”

ZVC Wolfpack doneerde zijn opbrengst van de kerstmarkt aan vzw De Vlinderkens in de Edegemse Hovestraat. Het bedrag van 250 euro werd vorige week overhandigd op de trappen van het begeleidingscentrum. “Maar we kunnen en willen meer doen”, benadrukt Kevin Dieltjens, voorzitter van de zaalvoetbalclub. “Met onze acties kunnen we niet enorm veel geld binnenhalen, en een deel ervan wordt geïnvesteerd om onze ploeg draaiende te houden. We zijn het engagement aangegaan om vanaf nu bij elke actie een deel van de opbrengst te doneren aan De Vlinderkens. Zelf heb ik ook een moeilijke jeugd gehad, met onze ploeg kunnen we de organisatie en de jongeren van de leefgroep een hart onder de riem steken.”

Zelf heb ik ook een moeilijke thuissituatie gekend. Via de gemeente hebben we met De Vlinderkens het perfecte lokale goede doel gevonden voor onze club. Kevin Dieltjens

“Na enkele gesprekken blijkt het centrum ook vragende partij te zijn naar vrijwilligers. Daarin kunnen we hen bijstaan als er bijvoorbeeld een muur een lik nieuwe verf nodig heeft of er in de tuin gewerkt moet worden. Het zou ook leuk zijn als we elk jaar een zaalvoetbaltoernooi kunnen organiseren waarbij de jongeren zelf kunnen deelnemen. De opbrengst vloeit uiteraard terug richting De Vlinderkens.”

De Vlinderkens vzw startte in 1958 in Berchem en verhuisde in 1965 naar Edegem. Momenteel leven er elf jongeren tussen twaalf en achttien jaar in het centrum die een moeilijke thuissituatie hebben. Dat kan gaan van verwaarlozing en mishandeling tot middelengebruik of psychologische problemen bij de ouders. Kinderen die opvolging nodig hebben maar wel nog thuis kunnen blijven wonen, worden aan huis bijgestaan door De Vlinderkens. De organisatie werkt met achttien personeelsleden en vrijwilligers. Middelen komen van het Vlaams Agentschap voor Jongerenwelzijn.

Sommige jongeren willen in de vakantie gewoon op weekend kunnen gaan met het ouders, omdat ze zoiets nog nooit gedaan hebben. Mark Fonteyn

“Als je je organisatie als een goede huisvader bestuurt, kan je overleven. Maar een overheid die te veel geld investeert in jeugdzorg, bestaat bij mijn weten niet”, zegt voorzitter Mark Fonteyn van De Vlinderkens. “Giften zoals die van Wolfpack kunnen we dus zeker gebruiken. Die worden vooral geïnvesteerd in vakanties op maat. Als we aan de jongeren en hun ouders vragen wat hun wensen zijn voor de grote vakantie, zijn dat dikwijls simpele dingen zoals een weekendje weg met gezin naar zee, omdat ze dat nog nooit gedaan hebben. Via giften proberen we dat soort uitjes aan te bieden aan onze gezinnen.”

Eén gezin één plan

Sinds kort zet De Vlinderkens ook in op preventie met het project ‘Eén gezin één plan’. “Daarin proberen we het netwerk van onze gezinnen te verstevigen met zowel formele als informele contacten. Dat kunnen psychologen zijn of medewerkers van kinderopvang maar evengoed gewoon mensen uit de buurt. Zo kwam er bijvoorbeeld bezorgdheid uit een kleuterschool omdat een kind dikwijls afwezig was. De moeder bleek zwaar epileptisch te zijn en niet in staat haar kind elke dag naar school te brengen. De buurvrouw doet dat sindsdien in haar plaats. Een simpel voorbeeld van hoe een sterker netwerk ervoor kan zorgen dat zwaardere hulpverlening niet altijd nodig is.”

