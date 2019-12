Zomerbar wordt op nippertje dan toch winterbar: Kaffée Allée slaat tenten op in en rond ’t Meihof Sander Bral

11 december 2019

11u02 5 Edegem Zomerbar Kaffée Allée komt op het laatste moment dan toch nog met een wintereditie. Kaffée Allée gaat in zee met sociale tewerkstellingsorganisatie Pegode en opent vrijdag samen een winterbar in en rond ’t Meihof. “We trekken de gezellige sfeer van onze zomereditie door.”

In Fort 5, de vaste stek van zomerbar Kaffée Allée, mag door de vleermuizenhabitat geen luide muziek gespeeld en nauwelijks licht gemaakt worden, vuren aansteken is er verboden. Daarom moest Kaffée Allée op zoek naar een andere locatie voor een eventuele wintereditie.

“Eigenlijk hadden we niet verwacht dat er nog iets van ging komen”, geeft Geert Verheyden van Kaffée Allée toe. “Maar geheel onverwachts kwamen we in gesprek met de mensen van vzw Pegode en kwam ’t Meihof in het vizier. De mensen van de sociale tewerkstellingsorganisatie onderhouden daar de tuin, de speeltuin en de weggetjes. Het horeca-gedeelte binnen in ’t Meihof werd tot september uitgebaat door een andere sociale vzw, Rekreatief.”

Welgekomen

’t Meihof staat dus al enkele maanden leeg op dit moment. “Dat is zonde”, gaat Geert verder. “Onze winterbar is dus welgekomen om dat gemis op te vullen. Het café binnen zullen we zelf uitbaten maar ook buiten op het terrein komt er een deel van de winterbar. De mensen van Pegode helpen ons daarbij binnen hun eigen capaciteiten. De samenwerking met de vzw verloopt goed, we hebben een klik gevonden met Pegode.”

Zowel binnen als buiten wordt ’t Meihof opgesmukt in wintersferen met verlichting, kerstbomen en vuren. Er komen klassieke zaken zoals jenever en glühwein op het menu. Vrijdag opent de winterbar om 17 uur met gratis hapjes en drankjes, de bezoekers van het concert in De Basiliek kunnen nadien ook in Kaffée Allée terecht.

Petanque

“We starten met een avondje leuke plaatjes van DJ Vinylah, die zoals zijn naam doet vermoeden enkel met vinyl draait. Gezien de last-minute organisatie zijn nog niet al onze evenementen volledig uitgewerkt. Wel willen we in dezelfde lijn gaan als onze zomerbar met activiteiten als een brunch en een concert van een singer-songwriter. Ook zal er buiten een petanquebaan opengaan zodat onze bezoekers een balletje kunnen werpen.”

In sommige gemeenten kijkt de vaste horecasector met argusogen naar pop-up’s zoals zomer- en winterbars en worden ze als oneerlijke concurrentie bestempeld. “In Edegem hebben wij daar nog nooit problemen mee gehad”, benadrukt Geert. “Bovendien was ’t Meihof tot september sowieso een horecazaak. Onze winterbar is in die zin eerder ter vervanging en niet een gelegenheid extra in Edegem.”

Kaffée Allée Winter opent vrijdag en loopt nog tot en met zondag 2 februari. In de weekends opent de winterbar al vanaf ’s middags, op weekdagen in de vroege vooravond. Maandag en dinsdag is Kaffée Allée gesloten.