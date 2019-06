Gesponsorde inhoud Wonen in een parkresidentie: groene oase vlakbij de stad Aangeboden door Cornerstones Development Van de commerciële redactie

19 juni 2019

07u00 15 Edegem Groen, rust en kalmte worden meestal niet geassocieerd met levendige woonomgevingen. Toch voelen veel mensen de behoefte om deel uit te maken van een community en willen ze tegelijkertijd wonen in een groene en rustige omgeving. Op die vraag speelt ‘de parkresidentie’ in: residentiële woonblokken die gebouwd worden temidden van een park in of aan de rand van urbane en peri-urbane centra . Wij spraken met Wouter Dekemel, sales & marketingmanager bij Alides over een nieuwe en bijzondere woonresidentie die gebouwd wordt vlakbij het Edegemse centrum.

“Parkresidenties zijn een beetje het beste van twee werelden”, vertelt Wouter. “Kijk naar ons nieuwste project Elysia Park, gelegen aan de Prins Boudewijnlaan en het domein Hof Ter Linden. Een rustige stek, maar toch dicht bij het gezellige centrum van Edegem. Dat er vraag naar is, is duidelijk: de verkoop van de eerste fase van dit residentieel project was een succes en heeft een heel divers publiek aangetrokken. Van jonge gezinnen die kiezen voor een drieslaapkamerappartement tot ouderen die in een appartement met één slaapkamer van hun pensioen willen genieten.”

Waarom parkresidentie Elysia Park?

Volgens Wouter is Elysia Park een heel mooi voorbeeld van wat een parkresidentie te bieden heeft: “De site is geliefd omdat ze deel uitmaakt van de groene long in Edegem. Je zit middenin een park -inclusief gezellige wandelpaden- en kijkt uit op veel groen. Elysia Park grenst daarenboven aan het parkdomein Hof Ter Linden en aan Fort 5. Het hele domein is autovrij, fietsvriendelijk en kinderen kunnen er rustig buitenspelen. Met dank aan de parkeergarages die stuk voor stuk ondergronds gebouwd worden.”

Toch is een groene omgeving alleen niet genoeg om een aantrekkelijke woonresidentie aan te bieden, vertelt Wouter ons. “Groen en rustig wonen speelt een belangrijke rol bij de keuze van een huis maar niemand wil afgesloten leven van de buitenwereld. En dat maakt Elysia Park nu net zo bijzonder. De ligging is optimaal: je hebt de verbinding met het centrum van Edegem en je zit middenin de Gouden Driehoek tussen Gent, Brussel en Antwerpen. Voor kleine uitstapjes trek je naar de dinsdagmarkt in Edegem of ga je iets eten in één van de gezellige brasserieën. Zie je het grootser, dan sta je na 20 minuten rijden al in Antwerpen.”

Een mix van generaties

Wat Wouter het meeste opviel tijdens de verkoop van de eerste fase, was het diverse publiek met interesse in de residentie. “Jong en oud kwamen er op af. Na de verkoopsperiode van de eerste fase besloten wij om de tweede fase van dit residentiële project uit te breiden. Voor fase 2 hebben wij enerzijds ingezet op residentiële appartementen onder de naam Elysia Park en anderzijds op assistentiewoningen onder de naam Elysia Park Silver.”

Het Elysia Park Silver herbergt 62 ruime en erkende assistentiewoningen. Met brede gangen en deuren, liften en drempelluwe overgangen zijn alle woningen gemakkelijk toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Elke badkamer is voorzien van antislipvloer, inloopdouche en een rolstoeltoegankelijke wastafel. Ook is in elke ruimte een oproepsysteem voorzien. Het inrichten van uw appartement doet elke inwoner volledig naar eigen smaak. De betrouwbare partner Meridia exploiteert de assistentiewoningen. Daarenboven zijn een aantal praktijkruimtes voorzien op het gelijkvloers van het Elysia Park Silver.

Interesse in het project?

Elysia Park is het resultaat van een vruchtbare samenwerking tussen Alides en Cornerstones. De appartementen zullen opgeleverd worden in het voorjaar van 2022. De architect werkt voor de bouw met verschillende bouwvolumes zodat elke woning voldoende licht kan binnenbrengen. Wil je zelf eens langskomen op de site en ontdekken wat Elysia Park en Elysia Park Silver te bieden heeft voor jou? Zowel investeerders als toekomstige bewoners zijn van harte welkom. Ga een kijkje nemen op de website www.elysiapark.be of neem telefonisch contact op voor een afspraak met het verkoopteam van Elysia Park via 03 432 04 04.