Wie nog bomen kapt in Edegem, zal extra moeten betalen Sander Bral

11 december 2019

17u36 5 Edegem Wie voortaan nog een kapvergunning voor bomen aanvraagt of een heraanplantingsplicht niet naleeft, zal daarvoor moeten betalen aan het bomenfonds. “Zo zorgen we ervoor dat Edegem een mooie, groene gemeente blijft. Tegen het einde van de legislatuur willen we evenveel of zelfs meer bomen op ons grondgebied dan bij aanvang.”

“Bomen zijn ontzettend belangrijk”, klinkt het bij het gemeentebestuur. “Ze voorzien ontelbare soorten van voedsel, water, woon- en nestgelegenheden. Bomen pompen zuurstof in de lucht en absorberen CO2 die we uitademen of uitstoten. Ze zorgen voor schaduw en beperken de opwarming van verstedelijkte gebieden. Ze bestrijden overstromingen, zijn natuurlijke windschermen en stabiliseren de bodem tegen erosie. Ze dempen geluid en zorgen voor voedsel.”

“Bij bouwplannen lukt het echter niet altijd om hetzelfde aantal bomen terug aan te planten”, klinkt het verder bij het lokaal bestuur. “In onze kapvergunningen nemen we nu al een heraanplantverplichting op. En wanneer we zelf op het openbaar domein bomen moeten kappen, dan compenseren we dit met een heraanplant op een andere locatie.”

Extra maatregels

“Daar komen nu een aantal maatregelen bovenop”, benadrukt Sofie De Leeuw (N-VA), schepen voor Omgeving. “Om te voorkomen dat bomen onnodig worden gekapt, zullen we een retributie invoeren voor het behandelen van een kapvergunningsaanvraag. Wanneer we een heraanplanting opleggen die niet wordt nageleefd, zal dat - na een herinnering - binnenkort ook leiden tot een geldbijdrage.”

“De retributie en de bijdrage komen terecht in ons bomenfonds”, gaat de schepen verder. “Dat gebruiken we om bomen aan te planten, zowel in Edegem aan Hof ter Linden of Fort 5 als binnen projecten van het klimaatbossenfonds van BOS+. In feite komt het erop neer dat we tegen het einde van de legislatuur netto evenveel of zelfs méér bomen hebben op ons grondgebied als bij aanvang. En dat is meteen een investering voor jaren, want wie één boompje plant, doet eigenlijk een investering voor driehonderd jaar.”

De extra maatregels en het bomenfonds maken deel uit van de meerjarenplanning van het lokaal bestuur, dat maandag extra zal toegelicht worden op de gemeenteraad.