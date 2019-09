Werken van tekenaar Stef Van Stiphout leven verder in woonzorgcentrum waar z'n weduwe verblijft Sander Bral

13 september 2019

11u04 0 Edegem Woonzorgcentrum Immaculata eert Stef Van Stiphout, één van de bekendste Vlaamse illustratoren van de jaren zestig en zeventig, met een tentoonstelling. Zijn weduwe Gerry Haenen woont nog steeds in het rusthuis. “Het doet me enorm plezier dat de expo zo’n groot succes is, het is mooi om te zien dat Stef zijn werk nog steeds zo hard geapprecieerd wordt.”

Stef Van Stiphout was één van de meest veelzijdige en getalenteerde tekenaars van zijn generatie. In de jaren zestig en zeventig maakte hij tekeningen voor stripverhalen zoals De Rode Ridder, Lassie, Texas Rangers en Bonanza. Ook was hij gekend om zijn karikaturen van bekende figuren. In Uitgeverij Van In vrolijkte hij twintig jaar lang jeugdboeken op. In augustus 1995 overleed hij, maar zijn werk leeft verder, nu ook in Immaculata.

Weduwe

Vorige week werd de expo van Van Stiphouts werk feestelijk geopend in het woonzorgcentrum. Weduwe Gerry Haenen, zelf resident in Immaculata, is ontroerd met het succes van de tentoonstelling. “Ik weet hoeveel werk Stef in zijn illustraties stak”, herbeleeft Gerry. “Het is prachtig om te zien dat zoveel mensen daarin geïnteresseerd zijn. Ze waarderen hem hier echt, ook de bewoners die hier samen met mij verblijven. Ik had niet verwacht dat de expo vanaf de eerste dag al zoveel succes zou hebben.”

Vijftig werken

Voor de tentoonstelling werkt het zorgcentrum samen met het stadsmuseum van Hasselt, dat zo’n driehonderd werken van Van Stiphout in zijn bezit heeft. “Daaruit selecteerden we een vijftigtal werken die het beste in Immaculata passen”, zegt Max Cassiers van het zorgcentrum. “Naast verschillende tekeningen zijn er ook boekcovers, karikaturen en zelfs poppen te vinden. We stellen de werken tentoon in verschillende grote vitrines doorheen het hele gebouw. Zo krijgt een groot kunstenaar als Stef Van Stiphout de aandacht die hij verdient.”