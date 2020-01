Werken aan VTC Kruispunt na drie maanden vertraging weer van start: “Vanaf nu gaat het zeer snel” Sander Bral

08 januari 2020

13u00 0 Edegem De werken aan vrijetijdscentrum Kruispunt in de dorpskern zijn eindelijk weer van start gegaan. De constructie van de geprefabriceerde houtstructuur in Oostenrijk liep vertraging op maar die arriveerde dan toch deze week in Edegem. “Vanaf nu zal het zeer snel gaan, we hopen het lintje van Kruispunt eind dit jaar nog door te knippen.”

Het nieuwe vrijetijdscentrum (VTC) naast Huis Hellemans in de Terelststraat moet eind dit jaar bibliotheek, cultuur, sport, jeugd, evenementen, wijkwerking, vrijwilligers en verenigingen samen in één gebouw brengen. Er was de afgelopen maanden weinig of geen activiteit op de werf van Kruispunt. Volgens de oorspronkelijke planning hadden de prefabonderdelen uit Oostenrijk al eind september in Edegem aangekomen moeten zijn.

“Bij de aanbesteding hebben we verschillende kostenbesparende maatregelen genomen”, legt Koen Michiels (N-VA) uit, schepen voor Cultuur. “Die moesten in deze voorbereidende fase al worden uitgevoerd. Het was een flinke uitdaging voor de producent om de ingrepen zo vorm te geven dat ze de kritische toets van de architecten kon doorstaan. De integratie van de technische installaties was een tweede complexe oefening. Voor elk kanaal, elk lichtpunt en elk stopcontact moest de exacte positie worden bepaald zodat de sparingen en boringen meteen opgenomen konden worden in het prefabricatieproces.”

Onderschat

“Heel de voorbereidende oefening was voor alle partijen beduidend lastiger dan op voorhand werd ingeschat”, geeft de schepen toe. “Gelukkig heeft het uiteindelijk geleid tot een resultaat waar iedereen trots op kan zijn. De nauwkeurige voorbereiding zal in de volgende werkfase voor een flinke versnelling zorgen.”

De houten constructie werd gebouwd bij Stora Enso in Oostenrijk. Omdat het buitenschrijnwerk en het glas pas eind deze maand geleverd kan worden, besliste de aannemer om ook de levering van de houten structuur uit te stellen tot januari. De houten constructie is intussen geleverd en wordt momenteel geplaatst.

Laatste rechte lijn

“Vanaf nu gaat het snel”, vult burgemeester Koen Metsu (N-VA) aan. “Tegen februari moet de volledige hoofdconstructie gerealiseerd zijn en zien we voor het eerst volume aan het gebouw in het straatbeeld verschijnen. Aansluitend zal de aannemer het gebouw dan wind- en waterdicht maken, de technieken plaatsen en het interieur en de gevels afwerken. Eind 2020 kunnen we dan het lintje doorknippen van ons nieuwe vrijetijdscentrum Kruispunt.”

Duurzaam

Het hoogwaardig isolatiepakket in de volledige gebouwschil zorgt voor een minimaal warmteverlies in het nieuwe gebouw. Verwarming binnenin zal via een geothermische warmtepomp gebeuren die energie haalt uit aardwarmte. Het ventilatiesysteem is ingericht om in het stookseizoen zo veel mogelijk warmte te recupereren uit de afgezogen lucht en in de zomer zoveel mogelijk warmte af te voeren om oververhitting te voorkomen.

Verder zijn er energiezuinige ledverlichting en zonnepanelen om een deel van de gebruikte elektriciteit zelf op te wekken. Het regenwater wordt opgevangen om de toiletten te reinigen en de tuin te besproeien. Overtollig regenwater wordt in eerste instantie naar ondergronds bufferbekken geleid. Enkel bij langdurige en hevige regenval zal het water richting riool vloeien.