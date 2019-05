Werfkraan breekt af en valt door magazijn loodgieter Sander Bral

22 mei 2019

09u58 1 Edegem De arm van een kraanwagen is woensdagochtend op een loods terechtgekomen in Edegem. Een loodgieterbedrijf liet renovatiewerken uitvoeren aan het dak toen de kraanwagen door een steunpoot ging. Er vielen geen gewonden maar de bovenverdieping van het bedrijf stortte volledig in.

Bij bvba De Haes Sanitair en CV-installaties aan de Drie Eikenstraat in Edegem liepen de renovatiewerken aan het dak woensdagochtend volledig mis. “Door een technisch defect kwam het gevaarte op het dak van de loods terecht”, bevestigt de lokale politiezone HEKLA. “Er vielen geen gewonden en niemand moest geëvacueerd worden. De hulpdiensten hadden de situatie snel onder controle.”

De precieze oorzaak wordt onderzocht maar wellicht ging de kraanwagen door een technisch defect door één van zijn steunpoten. Daardoor zakte de kraan weg en kwam de arm op het dak van het loodgietermagazijn terecht.

“De schade is enorm”, zucht Wesley De Haes, één van de drie zaakvoerders. “Door de enorme impact van de kraan zijn de balken van de bovenverdieping doormidden gebroken. Op die verdieping is onze telefooncentrale gevestigd en liggen onze elektriciteitsleidingen. Er staan ook verschillende verwarmingsketels die wellicht niet meer verkocht kunnen worden. We moeten de schade nog opmeten. Eerst moet de brandweer de kraan verwijderen en de veiligheid van het gebouw verzekeren.”

De zaakvoerder benadrukt dat niemand schuld heeft aan dit ongeval. “We hebben goed contact met de aannemer en de firma van de kraan. We zullen de komende tijd ons werk niet kunnen voortzetten maar de solidariteit in de sector is groot. Verschillende collega-loodgieters lieten al weten de komende dagen of weken in de bres te springen voor ons.”

De firma van de kraanwagen wenste woensdag niet te reageren op het incident.