Wagen brandt volledig uit: “Er waren geen nummerplaten en in de buurt stond een jerrycan” CVDP

31 december 2019

12u09 0 Edegem In de Kontichstraat in Edegem brandde maandagnacht rond 5 uur een wagen uit.

“Toen de brandweer ter plaatse kwam, was het voertuig al volledig uitgebrand", vertelt de woordvoerder van politiezone HEKLA. “De wagen had geen nummerplaten en er stond een jerrycan in de buurt. We vermoeden daarom dat het gaat om een diefstal van benzine die fout is gelopen, maar de zaak wordt momenteel nog onderzocht.”