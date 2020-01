Voltallige oppositie dient bezwaar in tegen meerjarenplan en besparingen Sander Bral

14 januari 2020

15u10 3 Edegem Op Verloren Maandag heeft de voltallige oppositie in Edegem een bezwaarschrift getekend tegen het strategisch meerjarenplan dat eind december werd goedgekeurd op de gemeenteraad. De partijen vragen de schorsing van het plan, waarin sterk bespaard wordt op gemeentepersoneel.

Ongeveer negentig ambtenarenjobs staan in Edegem op de helling door de privatisering van verschillende gemeentediensten en afvloeiingen, zoals het N-VA-bestuur half november aankondigde en goedkeurde op de laatste gemeenteraad. Al twee maanden wordt er geprotesteerd door vakbonden, personeel en oppositie.

Zo ook afgelopen Verloren Maandag, waarbij de voltallige oppositie worstenbroodjes ging uitdelen aan het gemeentepersoneel in onder andere de Gemeentehallen. “Als symbolische steun voor het personeel en bezorgdheid voor Edegem”, klinkt het bij Groen, CD&V, Open Vld, sp.a en PVDA.

Verzworen maandag

“De oorsprong van ‘verloren maandag’ komt van ‘verzworen maandag’, de dag waarop ambtenaren de eed aflegden”, zegt Bart Breugelmans van CD&V. “Op deze dag delen wij symbolisch worstenbroodjes uit aan het personeel.”

“Verder dienen we gezamenlijk bezwaar in tegen het meerjarenplan en vragen tot bijkomende verduidelijkingen rond het plan. De impact van de besparingen en die van de daling van personeelsuitgaven op het financiële evenwicht van de gemeente is onduidelijk. Het Agentschap Binnenlands Bestuur en het provinciebestuur zullen dit onderzoeken.”

Volgens de oppositie zijn er ook een aantal bezorgde burgers die klacht zullen indienen tegen het meerjarenplan en de besparingen. Het bestuur liet maandag weten nog geen enkele klacht te hebben binnengekregen.