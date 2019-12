Volle kerk neemt afscheid van Guido Van Eester, erekorporaal van de Edegemse brandweer CVDP

09 december 2019

15u48 4 Edegem Guido Van Eester (66) werd afgelopen zaterdag begraven in de Basiliek van Edegem. Naast veel vrienden en familie kwamen ook meer dan zeventig brandweermannen uit naburige posten hun ex-collega de laatste eer bewijzen.

Guido Van Eester was veertig jaar lang vrijwilliger bij de brandweerkazerne van Edegem, waar hij vlak naast woonde. Tijdens die carrière redde hij samen met zijn team heel wat mensenlevens. “Hij was een hardwerkend man die altijd klaar stond voor een ander”, vertelt zijn schoonzoon David. Toen hij acht jaar geleden als heftruckbestuurder met pensioen ging, verhuisde hij samen met zijn vrouw naar hun zelfgebouwde huis in de Ardennen. “Guido had ook net een mobilhome gekocht waarmee hij de wereld wilde zien. Hij heeft altijd zo hard gewerkt en kan nu jammer genoeg niet meer profiteren van zijn pensioen.”

Guido’s overlijden kwam erg onverwacht. “Hij onderging een levertransplantatie die goed was verlopen, maar werd toch enkele dagen later levenloos aangetroffen in zijn ziekenhuiskamer. Dat kwam als een donderslag bij heldere hemel.” Guido laat een vrouw, dochter en drie kleinkinderen achter. “Hij zal heel hard gemist worden.”