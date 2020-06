Verdelgingsfirma pakt houtborende insecten aan in kasteel Hof ter Linden Sander Bral

05 juni 2020

12u01 0 Edegem Het kasteel Hof ter Linden heeft af te rekenen met houtaantastende insecten die de monumentale parketten, deuren en ramen beschadigen. Het kasteel is momenteel afgesloten en tot op tien meter versperd zodat de firma Anticimex het kasteel kan begassen om het ongedierte te doden. “Er is geen gevaar voor de volksgezondheid.”

De parketvloeren van het kasteel worden aangetast door houtborende insecten. “Maar ook de deuren en de versierde kaders en het andere schrijnwerk zien af”, betreurt burgemeester Koen Metsu (N-VA). “Daarom is het noodzakelijk dat de insecten nu, voor de grootschalige restauratie van het kasteel de komende jaren, aangepakt worden. De schade kan enkel maar exponentieel toenemen als we nog langer gewacht hadden.”

Sulfurylfluoride

De drie eigenaars van het kasteel, namelijk de gemeente Edegem, het Kempens Landschap en Natuurinvest, besloten om de ruimtes in het kasteel te laten begassen. “De ruimtes werden luchtdicht afgesloten, ook aan de buitenzijde, en nadien gevuld met sulfurylfluoride”, legt Jan De Haes (N-VA) uit, provinciaal gedeputeerde en covoorzitter van Kempens Landschap. “Na enkele dagen kan het gas gecontroleerd worden vrijgegeven door het kasteel te ventileren en de nog aanwezige gasconcentraties te meten. Dat gebeurt allemaal door de gespecialiseerde firma Anticimex.”

Tijdens de werkzaamheden is het kasteel verboden terrein en er is met hekken ook een perimeter gezet tot tien meter van het kasteel. Het Vlaams agentschap voor onroerend erfgoed voorziet premies om houtborende insecten te verdelgen. De werken in Edegem, die zo’n vijfduizend euro kosten, worden voor de helft betaald met Vlaams geld.