Verdachte opgepakt voor overval op Match PLA

11 februari 2020

23u04 2

Rond 19 uur is dinsdagavond een overval gepleegd op supermarkt Match in de Hovestraat in Edegem. Twee verdachten gewapend met een mes bedreigden de kassierster. Die vluchtte weg naar een beveiligd lokaal.

De twee daders pikten dan de voorraad sigaretten en sloegen op de vlucht. De politie kon kort na de feiten een verdachte die gelijkenis vertoonde met de beschrijving van één van de daders arresteren.