Veiligheidsbril of handschoenen op overschot? Gemeente Edegem lanceert inzamelactie om tekorten in UZA tegen te gaan Sander Bral

17 maart 2020

14u44 7 Edegem Het Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA) en de gemeente Edegem, waar het ziekenhuis ligt, doen een oproep om materiaal te doneren aan het ziekenhuis tijdens deze coronacrisis. Het gaat naast mondmaskers ook om veiligheidsbrillen, niet-waterdoorlatende of stoffen schorten en handschoenen. De spullen worden woensdagochtend en vrijdagochtend verzameld aan het Edegemse gemeentehuis om naar het UZA te brengen.

Het UZA heeft hulp nodig in de strijd tegen corona. Het gemeentebestuur van Edegem houdt een inzamelactie van spullen dat het ziekenhuis te kort komt. Woensdagochtend 18 maart en vrijdagochtend 20 maart tussen 10 en 11 uur worden de spullen verzameld op het Gemeenteplein ter hoogte van het gemeentehuis van Edegem. “Onze ophaaldienst staat er dan klaar om al het ingezamelde materiaal naar het UZA te brengen”, klinkt het bij de gemeente Edegem.

Om welke spullen gaat het?

Het UZA is op zoek naar mondmaskers van het type FFP3 of FFP2, maskers die ook in de bouw en industrie gebruikt worden. Verder is men op zoek naar brillen zoals veiligheidsbrillen, skibrillen en wegwerpbrillen. Breng ook niet-waterdoorlatende schorten of stoffen schorten en handschoenen (die hoeven niet steriel te zijn) naar het inzamelpunt in Edegem.

