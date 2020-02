Vanaf maandag werken publieksloketten in gemeentehuis enkel nog op afspraak Sander Bral

25 februari 2020

12u54 0 Edegem Vanaf volgende week werken de publieksloketten in het gemeentehuis uitsluitend nog op afspraak. Ook de openingsuren van het fysiek en telefonisch onthaal wijzigen, zo zullen de loketten vanaf nu ook op woensdagnamiddag openen. “In 2012 schaften we de gespecialiseerde loketten af en schakelden we over op de centrale onthaalbalie. Nu zetten we die evolutie naar een nog persoonlijkere dienstverlening op maat verder.”

Als sinds 2014 denkt het gemeentebestuur eraan om enkel nog op afspraak te werken. Sinds 2016 werkt de dienst grondzaken op die manier en vanaf 2018 werden ook alle vreemdelingendossiers enkel op afspraak behandeld. “Nadat heel wat andere lokale besturen ons al voorgingen, starten wij vanaf 2 maart in Edegem ook voor een volledige dienstverlening op maat”, zegt Albert Follens (N-VA), schepen voor publieke dienstverlening.

Website

“Zo kunnen we met beperktere openingsuren toch nog meer flexibel beschikbaar zijn voor onze burgers”, zegt burgemeester Koen Metsu (N-VA). “De nieuwe opening op woensdagnamiddag bijvoorbeeld is erg handig voor Edegemnaren met kinderen. Onze burgers kunnen op elk moment een afspraak boeken via www.edegem.be/afspraak op een tijdstip dat hem of haar past. Voor de klant verloopt de afhandeling vlotter, zeker wanneer het over complexere dossiers gaat. De ervaring bij grondzaken bijvoorbeeld leert dat het dossier al wordt voorbereid door de medewerker, de plannen al worden klaargelegd en je bij de start van het klantencontact onmiddellijk naar de essentie van de vraag kan gaan. De wachttijd wordt ingekort en de afspraakduur efficiënt benut.”

Nieuwe openingsuren

De komende jaren zal het gemeentebestuur een nieuwe website lanceren waarop sommige diensten volledig digitaal afgehandeld zullen kunnen worden. Inwoners die geen toegang hebben tot het internet kunnen een afspraak maken op het nummer 03/289.26.50. Het onthaal en het algemeen nummer zijn vanaf maandag open van maandag tot vrijdag in de voormiddag van 9.00 tot 12.30 uur. Bijkomend kan je op maandag terecht van 13.30 tot 19.00 uur en op woensdagnamiddag van 13.30 tot 16.00 uur.