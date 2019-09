Twee dagen lang groot Bevrijdingsfeest in Edegem Sander Bral

11 september 2019

17u59 0 Edegem Met de Bevrijdingsfeesten zet de heemkundige kring van Edegem dit weekend het grootste evenement op dat het ooit organiseerde. Al twee jaar werkt de organisatie aan een oorlogsdorp met militaire voertuigen, expo, films, concerten en het grote Bevrijdingsbal.

Op 4 september 1944 werd Edegem bevrijd van de Duitsers door Canadese troepen. Ze kwamen van het zuiden richting het noorden om Antwerpen te bevrijden. De Prins Boudewijnlaan, toen aangelegd door de Duitsers voor munitietransport, was een cruciaal moment in de bevrijding. Vanaf het moment dat de laan in geallieerde handen was, konden de Duitsers niet anders meer dan afdruipen.

Die gebeurtenis wordt zaterdag en zondag uitbundig gevierd in het dorpscentrum. Twee dagen lang zorgt Historical Military Vehicles voor een legerdorp met rondritten in militaire voertuigen, realistische kostuums en een veldkeuken. In het oude gemeentehuis vindt er een tentoonstelling plaats rond de Tweede Wereldoorlog en basisschool Andreas Vesalius exposeert ‘Deporatie en genocide, een Europese tragedie’ van de Nationale Strijdersbond Edegem.

En dan is er natuurlijk nog muziek van onder andere Aimé’s Big Band and The Merlins, de Swing the Mood bevrijdingstour, Frieda Roc en The Red Hackle Pipe Band. Zaterdagavond is in het De Basiliek te doen voor het grote Bevrijdingsbal met Radio Minerva.