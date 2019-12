Toekomst Bioklas: “Meer vrijwilligers, meer scholen” Sander Bral

17 december 2019

17u12 0 Edegem Ook de Bioklas in Fort 5 maakt deel uit van de veelbesproken besparingsplannen van het gemeentebestuur. Een leerkracht die eerder vrijwillig ontslag nam, werd niet vervangen. De andere vaste kracht zal bijgestaan worden door extra vrijwilligers. Ook wil de schepen voor onderwijs de deuren van de Bioklas openzetten voor scholen uit de omliggende gemeenten.

Nadat één van de twee halftijdse leerkrachten van de Bioklas afgelopen zomer ontslag nam, werkt er nog maar één vaste halftijdse kracht in het klasje waar de Edegemse jeugd al meer dan dertig jaar les krijgt over fauna en flora (sinds 2018 in de vernieuwde Bioklas).

“Momenteel hebben we één leerkracht in dienst die de lessen natuureducatie in de Bioklas verzorgt”, zegt Koen Michiels (N-VA), schepen voor onderwijs. “Die taakinvulling passen we aan. Onze doelstelling is om de lessen over te laten nemen door een gemotiveerde ploeg van vrijwilligers die wordt ondersteund door de huidige leerkracht, die uiteraard wel betaald blijft. We rekenen nu al op heel wat vrijwilligers maar dat willen we dus nog verder uitbreiden in de toekomst.”

Verdienmodel

Het aantal lessen in de Bioklas zal volgens de schepen niet verminderen, ook al geloofde oppositiepartij Groen daar eerder niet veel van. “Meer zelfs, we willen de Bioklas ook openstellen voor gemeentes uit de Antwerpse zuidrand. Wie weet kunnen we wel klassen uit onze omliggende gemeentes naar Edegem krijgen om hier aan natuurbeleving en educatie te doen. Voor die doelgroep zullen we een kleine vergoeding vragen om zo een verdienmodel te ontwikkelen. Voor Edegemse klasjes blijft de Bioklas gratis”, benadrukt Michiels.

De plannen met de Bioklas maken deel uit van het strategische meerjarenplan van het lokaal bestuur dat maandag werd goedgekeurd op de gemeenteraad.