Toekomst afgebrand onthaalhuisje Fort 5 onzeker Sander Bral

22 augustus 2019

11u32 0 Edegem Het is nog niet duidelijk of het afgebrande onthaalhuisje van Fort 5 in de toekomst nog deel zal uitmaken van het fortdomein. Maandagavond ging het gebouwtje in vlammen op, naar alle waarschijnlijkheid door brandstichting. De schade is enorm, het onderzoek loopt nog.

Het was maandagavond al meteen duidelijk dat de brand van één van de twee onthaalhuisjes van Fort 5 aangestoken werd. De lokale politie sprak onmiddellijk over sporen van kwaad opzet. Het onderzoek is nog lopende.

Het gemeentebestuur was net in overleg met de Historische Gidsen van Erfgoed Edegem om meer materiaal in de onthaalhuisjes te stockeren. Dat zal nu dus niet meer gaan en ook de toekomst van het afgebrande huisje is onzeker.

De ontwikkeling van Fort 5, waar de laatste jaren al hard aan gewerkt werd, maakt deel uit van het beleidsplan van het Edegemse N-VA-bestuur.