Tin Fingers test nieuw album in Edegemse Hoogmis Sander Bral

08 januari 2020

17u43 0 Edegem Speciaalbier- en podiumcafé Hoogmis nodigt Tin Fingers uit op de planken eind deze maand. De indiepopband stond eerder al in onder andere De Roma, OLT Rivierenhof en op Pukkelpop. In februari stellen Tin Fingers hun nieuw album voor in de AB in Brussel, maar eerst passeren ze nog even in Edegem.

In 2017 kwam het vijfkoppige Tin Fingers voor het eerst aan het oppervlak met EP ‘No Hero’. De dromerige songs en explosieve liveshows werden het handelsmerk van de Antwerpse band. Twee jaar later stelt het album ‘Almost Never No Love’ voor met single ‘Glow’ als visitekaartje.

De band heeft er net een avontuur in Nederland opzitten en passeerde eerder ook al op onder andere Pukkelpop, OLT Rivierenhof, deSingel, het Gentse Boomtown en als vast voorprogramma van Absynthe Minded. Half februari staan ze voor het eerst op de planken in de Brusselse AB als hoofdact om hun nieuw album voor te stellen. Woensdag 29 januari testen ze dat concert al eens in de Edegemse Hoogmis.

Deuren openen om 20.00 uur. Tickets worden verkocht vanaf vrijdag 17 januari. Dit voorjaar staan ook de concerten Danny Blue And The Old Socks, Stefan Dixon, Bert Dockx, Compro Oro en Steven De Bruyn gepland in het podiumcafé aan de Strijdersstraat.