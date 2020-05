Thuis studeren beu? Het Bolwerk stelt coworkingruimtes gratis open voor studenten Sander Bral

21 mei 2020

11u56 0 Edegem Coworkingruimte Het Bolwerk stelt haar vergaderzalen en evenementenruimtes in samenwerking met het gemeentebestuur ter beschikking voor de blok. Studenten kunnen er de komende periode gratis en in alle rust studeren voor de examens. Het Bolwerk hoeft tot en met juni geen huur te betalen aan de gemeente in ruil voor deze inspanning.

Studeren is in tijden van online lessen en zelfstudie van thuis uit niet voor elke student even gemakkelijk. “De aankomende blokperiode is meer dan ooit een uitdaging”, stelt burgemeester Koen Metsu (N-VA). “Niet elke student beschikt thuis over een rustige, aangename studieplek. Bovendien kan een nieuwe locatie na twee maanden thuisstudie een verademing zijn. Daarom stellen we Het Bolwerk open als studieplek voor universiteits- en hogeschoolstudenten, midden in de groene omgeving van Fort 5 en voorzien van alle faciliteiten die een student nodig heeft.”

Coronaproof

Ook voor sociaal contact tussen studenten is er plaats in Het Bolwerk. “Tussen de bomen van het fortdomein is een plek ingericht waar studenten tijdens hun pauzes kunnen genieten van het fort met haar prachtige wandelroutes”, gaat Metsu verder. “Uiteraard zijn alle studeerplekken en de pauzeruimte coronaproof met een veilige afstand en de nodige hygiënemaatregelen.”

Het Bolwerk opent vrijdagochtend om 8.00 uur de deuren voor studenten. Een plekje reserveren is gratis kan via de website van Het Bolwerk.