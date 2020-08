Theaterwandelingen in Fort 5 mogen dan tóch doorgaan Sander Bral

07 augustus 2020

10u38 0 Edegem De voorstellingen ‘Droompinses’ in Dromenland in Fort 5 mogen zaterdag dan tóch van start gaan. De coronaveilige theaterreeks werd afgelast nadat alle evenementen in Antwerpen en randgemeenten in augustus werden afgelast. In overleg met productiehuis De Proefkonijnen, het Edegemse gemeentebestuur en de gouverneur werd beslist om het toch te laten plaatsvinden.

De voorstelling kreeg volgens het productiehuis de hoogst mogelijke score op het Covid Event Risk Model van de overheid. Kleine groepjes van maximaal twintig personen of drie bubbels wandelen bij Droomprinses in Dromenland langs verschillende locaties in openlucht waarbij de bubbels altijd anderhalve meter afstand van de acteurs én elkaar houden. Het dragen van mondmasker is verplicht voor iedereen boven twaalf jaar en de weinige oppervlakken waar het publiek mee in aanraking komt, worden na elke groep ontsmet. Groot was dan ook de teleurstelling wanneer de gouverneur twee weken geleden bekend maakte alle events in Antwerpen en de randgemeenten af te lassen.

Na overleg met het productiehuis, burgemeester Koen Metsu (N-VA) en gouverneur Cathy Berx, gaf die laatste dan toch nog groen licht om de theaterreeks alsnog te laten doorgaan. De voorstellingen starten zaterdag in Fort 5.

Droomprinses in Dromenland richt zich op kinderen van vier tot elf jaar maar is door de wandeling in de natuur en de beleving geschikt voor alle leeftijden. De voorstelling loopt al vijf jaar in uitverkochte zalen over heel Vlaanderen en strandt in augustus dus in coronaveilige vorm in Fort 5 in Edegem. Met in de hoofdrol Daphne Paelinck, bekend van Ketnets De Elfenheuvel en als Christine in de soap Thuis.

Meer info hier.