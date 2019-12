Sportdienst geeft opbrengst van springkastelenfestival aan zieke Akram (16) Sander Bral

24 december 2019

11u50 0 Edegem De Edegemse sportdienst organiseert zondag een benefiet voor Akram, de zestienjarige zoon van poetsvrouw Souad bij sporthal Den Willecom. Akram kreeg onlangs voor de tweede keer kanker en moet opnieuw een dure behandeling ondergaan. De sporthal springt in de bres met een springkastelenfestijn komende zondag.

Akram Johnson (16) kreeg drie jaar geleden de diagnose van maagkanker. Na meer dan een jaar behandeling met chemokuur, was hij daarvan hersteld. Nu werd echter een zeldzame lymfeklierkanker vastgesteld bij de jongeman, waarvoor als laatste kans een stamceltransplantatie nodig is. Akrams moeder, Souad, is een alleenstaande mama met vijf kinderen die zo’n dure behandeling moeilijk zelf kan betalen. De sportdienst waar ze werkt, wil haar daarom helpen.

Afgelopen zaterdag werd er al een filmavond met tombola georganiseerd in sporthal Den Willecom voor Akram en Souad. Zondag dan wordt ‘Edegem Springt’, een springkastelenfestijn georganiseerd voor kinderen van drie jaar tot tieners van zestien jaar. De sporthal wordt gevuld met een hindernissenparcours en springkastelen. Daarnaast kunnen bezoekers ook initiatielessen judo en streetdance uitproberen.

De activiteiten kosten vijf euro. De opbrengst ervan, en die van de cafetaria, gaan integraal naar Souad en Akram. Edegem Springt vindt zondag plaats van 14.00 tot 17.00 uur in sporthal Den Willecom aan de Terelststraat.