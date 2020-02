Sint-Paulusscouts en KSA OLVE doen met succes beroep op infrastructuursubsidies Sander Bral

15u24 0 Edegem Onder bepaalde voorwaarden krijgen Edegemse jeugdverenigingen via infrastructuursubsidies drie vierde van investeringsbedragen van werken aan eigen lokalen terugbetaald. De 77ste Sint-Paulusscouts, wiens dak er vorig jaar letterlijk afvloog tijdens de storm in maart, en KSA OLVE, die een nieuwe gasketel lieten plaatsen, konden met succes beroep doen op die subsidiepot.

“Omdat we jeugdverenigingen willen blijven stimuleren om herstellingen en aanpassingswerken snel uit te voeren, geeft ons reglement voor infrastructuursubsidies aan jeugdverenigingen de mogelijkheid om onder bepaalde voorwaarden vijfenzeventig percent van het investeringsbedrag van werken aan de eigen lokalen terugbetaald te krijgen”, verduidelijkt Lawrence Vancraeyenest (N-VA), schepen voor onderwijs. “Als lokaal bestuur vinden we het erg belangrijk dat jeugdactiviteiten in een kwalitatieve omgeving kunnen doorgaan. Deze subsidiestroom is en blijft daarin een belangrijke factor, naast het opdrijven van investeringen in onze eigen gemeentelijke infrastructuur.”

Maartstorm 2019

Twee dossiers deden recent beroep op die subsidiepot. Na de stormschade van 10 maart 2019 werd het dak van het ledenlokaal van de 77ste Sint-Paulusscouts zwaar beschadigd. De herstelling van het dak had een totale kostprijs van ruim negenduizend euro. Een bedrag voor de verzekeringsfirma, naast het forfaitaire bedrag van 963 euro natuurlijk. Die forfait werd nu betaald met een deel van de subsidiepot.

Ook KSA OLVE diende een subsidiedossier binnen omdat ze onlangs een nieuwe gasketel lieten plaatsen. De jeugdbeweging kreeg daar eerder al een infrastructuurtoelage van 236 euro voor. Ook van de tweede factuur krijgt KSA drie vierde terugbetaald door de gemeente, goed voor 294 euro.