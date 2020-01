Schepen De Leeuw (N-VA) reageert op ontslag: “Niet stilletjes langs de achterdeur verdwijnen” Sander Bral

28 januari 2020

18u57 0 Edegem Derde schepen Sofie De Leeuw (N-VA) Derde schepen Sofie De Leeuw (N-VA) stapt uit het schepencollege van Edegem . Haar bevoegdheden ruimtelijke ordening, natuur en milieu, energie en klimaat, patrimonium en erfgoed worden opgenomen door de andere schepenen en burgemeester. Dinsdag reageerde De Leeuw voor het eerst zelf sinds het nieuws bekend raakte maandagavond. “Ik blijf geëngageerd in Edegem.”

Net voor de gemeenteraad van maandagavond loste N-VA in een persbericht dat Sofie De Leeuw (N-VA) haar schepenmandaat laat vallen om persoonlijke redenen. Om de geruchtenmolen een halt toe te roepen, reageerde De Leeuw dinsdag ook zelf.

“Een combinatie van factoren heeft ervoor gezorgd dat het voor mij moeilijk is om dit mandaat te blijven uitvoeren”, zegt De Leeuw. “Het is geen geheim dat ik een nieuw samengesteld gezin heb met vijf jonge kinderen en daarnaast werk ik ook op het kabinet van minister Matthias Diependaele (N-VA) als adjunct-kabinetschef onroerend erfgoed. Ik probeer om alles wat ik doe zo goed mogelijk te doen en ik merkte dat die combinatie van jobs een impact had op zowel mijn gezinsleven als mijn professionele activiteiten. Daarom heb ik beslist om te stoppen als schepen.”

Historisch gids

“Dat wil niet zeggen dat ik Edegem de rug toekeer”, benadrukt De Leeuw. “Ik blijf uiteraard lid van de gemeenteraad en ook vanuit mijn job in Brussel kan ik nuttig werk leveren voor onze gemeente. Ik heb een goeie relatie opgebouwd met de Edegemse erfgoedraad en ik wil me ook engageren als historisch gids in Edegem.”

Geruchten

In de politieke wandelgangen klinkt het dat er al langer een slechte relatie was tussen schepen De Leeuw en de rest van het schepencollege. “Die geruchten kloppen zeker niet”, verzekert De Leeuw. “Binnen elke samenwerkingen zijn er uiteraard meningsverschillen, ook in het college, dat is menselijk. Maar dat er een slechte relatie is binnen het bestuur, klopt niet. Mijn collega’s zullen dat ook bevestigen. Het is niet zo dat ik stilletjes langs de achterdeur zal verdwijnen in Edegem.”

Realisaties

Tijdens het jaar dat De Leeuw schepen was, stelde ze onder andere het ruimtelijke uitvoeringsplan (RUP) Heihoefseweg voorlopig vast, waarin zeventig nieuwe woningen zijn ingepland in het Hazelbospark, en startte ze de gesprekken voor het nieuwe RUP Centrum om het winkelcentrum te versterken. “Ik heb een aantal dingen in gang kunnen zetten waarvan ik hoop dat ze ook na mijn mandaat kunnen blijven evolueren. Ik heb ook advies gegeven van welke schepen welke bevoegdheid zou kunnen overnemen. Maar de definitieve verdeling laat ik aan de partij over, het is niet aan mij om daar verder een bepalende rol in te spelen.”

Sofie De Leeuw blijft nog ontslagnemend schepen tot de gemeenteraad van 17 februari. Het partijbestuur van N-VA hoopt volgende week de bevoegdheden verdeeld te hebben tussen het college van schepenen en burgemeester.