Rusthuisbewoners voelen zich weer even puber: ruitenwasser in blote bast steelt de show Sander Bral

31 augustus 2020

17u31 74 Edegem In het Edegemse woonzorgcentrum Immaculata nemen ze de kine-oefening ‘ruitenwasser’ nogal letterlijk. Zondagnamiddag werden de oudjes verrast door een glazenmopper die op de tonen van ‘Sweet Caroline’ de bewoners moest aanzetten om meer te bewegen… in blote bast. Met de nodige gilletjes van de - vooral maar niet uitsluitend vrouwelijke - bewoners tot gevolg.



Een sexy glazenwasser in bloot bovenlijf. De dames in het Edegemse woonzorgcentrum Immaculata voelden zich zondagnamiddag weer eventjes jong en vielen net niet flauw bij het zien van zijn ontblootte sixpack. Op Neil Diamonds klassieker ‘Sweet Caroline’ deed iedereen goed mee met de bewegingsoefening ‘ruitenwasser’, zélfs de mannelijke bewoners.

“Dat is eigenlijk een uit de hand gelopen practical joke”, lacht Max Cassiers van het woonzorgcentrum. “In één van onze residenties ontstond de grap ‘ruitenwasser’, een oefening op de kinesitherapie waarbij de bewoners aangemoedigd worden om hun armen in de lucht te zwaaien, zoals glazenwassers dat doen. Een neef van een personeelslid van de kine-afdeling zag het zitten om dat mopje ook in het echt uit te voeren en voor we het wisten stond hij met ontbloot bovenlijf en zeep de show te stelen.”

“De bewoners hebben daar echt van genoten en deden de oefening mee, meer dan ooit tevoren. Dus buiten lachspieren hebben ze ook hun armspieren kunnen trainen”, knipoogt Max.