Royal Victory is weer de grootste: “Nieuwe infrastructuur en familiale sfeer leveren meer spelers op” Sander Bral

08 mei 2020

15u08 4 Edegem Feest in Edegem. Royal Victory is officieel de grootste hockeyclub van het land. Dat blijkt uit de cijfers van de Koninklijke Belgische Hockey Bond (KBHB). In 2018 was de Edegemse club ook al even de grootste en speelt sindsdien haasje over met de Brusselse club Orée. “De grootste worden is nog nooit onze doelstelling geweest.”

In 2018 was Royal Victory al eventjes de grootste club van het land. In de loop van het seizoen 2019-2020 heeft de Edegemse club haasje over gespeeld met Royal Orée uit Brussel. Victory telde begin deze maand 1.658 inschrijvingen bij de KBHB, tegenover 1.614 bij Orée. Waterloo Ducks (Waterloo), Gantoise (Gent) en Dragons (Brasschaat) vervolledigen de top vijf.

“Nummer één worden was nooit onze expliciete doelstelling”, zegt Victory-voorzitter Leo Lucas. “Ons hoofddoel is om een ideaal kader te scheppen voor onze drie pijlers topsport, recreatief spel en g-hockey. De laatste jaren hebben we zwaar ingezet op infrastructuur, zonder onze sterke familiale atmosfeer uit het oog te verliezen.”

Jeugdwerking

Met de afronding van het project MasterPitch, dat bestaat uit de aanleg van twee nieuwe watervelden en een nieuw clubhuis, beschikt Victory naar eigen zeggen over één van de mooiste hockeysites van het land. “We hechten veel belang aan jeugdwerking”, gaat Lucas verder. “Dat heeft zich de laatste jaren vertaald in een stijgend aantal spelers in zowel de regionale als nationale selecties.”

Ambitie

Victory is ambitieus voor het volgende seizoen 2020-2021. “Met onze aanwinsten bij Dames 1, inclusief nieuwe coach, mikken we op de play-offs”, zegt Marc Wellens, bestuurder en verantwoordelijke topsport. “En ook met Heren 1, terug gepromoveerd naar eerste Nationale, willen we bevestigen en op termijn doorstoten naar de afdeling waar een club van onze grootte thuis hoort.”