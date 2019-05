Royal Victory gastheer van allereerste EK parahockey in België: “Onze club is pionier in G-hockey” Sander Bral

21 mei 2019

18u45 4 Edegem Het Europees kampioenschap parahockey vindt deze zomer voor de allereerste keer plaats in België. Als officieel side-event van het EK in Antwerpen ontvangt Royal Victory honderdtachtig G-sporters van over heel Europa op zijn velden in Edegem. “Onze belangrijkste doelstelling is om de spelers met een unieke beleving terug naar huis te sturen.”

Het tweejaarlijkse EK hockey strandt deze zomer in het stadion van Wilrijk. Het belangrijkste side-event gaat in Edegem door op de nieuwe watervelden van Royal Victory. Voor Cronos Euro Parahockey zullen eind augustus honderdtachtig G-sporters van heel het continent overwaaien richting Edegem. In G-hockey of parahockey nemen atleten met een fysieke of mentale beperking het tegen elkaar op in drie verschillende speelniveaus. Het is de derde keer dat het officieel EK gepaard gaat met een G-event en de eerste keer in België.

“Eigenlijk is het al de tweede keer”, lacht Leo Lucas, voorzitter van Royal Victory. “Toen het EK in 2013 in Boom plaatsvond, hebben we een eerste grootschalig internationaal parahockeytoernooi bij ons georganiseerd. Toen was dat nog geen officieel deel van het EK van de Europese Hockey Federatie, deze zomer wél. Vanaf nu mogen landen geen EK hockey meer organiseren zonder para-event. Toen de Belgische hockeyfederatie het EK in handen kreeg dit jaar, twijfelde onze club geen moment om het para-EK voor onze rekening te nemen.”

“Eén grote familie”

“We zetten immers al jaren in op G-sport”, zegt Leo fier. “Je kan ons gerust pioniers noemen op dat vlak. We hebben 26 atleten met een beperking in onze club die elke week trainen. Het is prachtig om die atleten aan het werk te zien op het veld. Hun enthousiasme en spelvreugde straalt ook af op onze andere leden, inclusief onze absolute topsporters. Royal Victory is één grote familie.”

Een vereiste om het EK parahockey te mogen organiseren is om de G-sporters op dezelfde manier te behandelen als de andere atleten. “We geven ze dezelfde catering en accommodatie en geven één groot feest voor alle sporters”, benadrukt Leo.

“Ook zullen de finales van het EK para plaatsvinden op het Wilrijkse Plein. Het wordt fantastisch voor de G-sporters om wedstrijden te spelen voor duizenden toeschouwers, dat zijn ze niet gewend. Ook de medaille-uitreiking van beide EK’s vindt plaats in Wilrijk. Naast onze eigen Red Lions en Red Panthers proberen we ook andere internationale topspelers warm te krijgen om tijdens beide toernooien interactie te hebben met de G-sporters.”

Naast België en Nederland verwacht het EK parahockey teams uit onder andere Italië, Spanje, Portugal, Duitsland, Ierland en het Verenigd Koninkrijk. Hoofdsponsor van het toernooi is het Kontichse IT-bedrijf Cronos.

Al jaren sponsor van parahockey

“Een logische keuze aangezien we het G-hockey in Edegem al jaren steunen”, zegt Rita Verreydt van Cronos. “In het verleden sponsorden we ook al de Special Olympics in Antwerpen. We vinden het belangrijk om het beste naar boven te halen in iedereen. In ons eigen bedrijf zien we bijvoorbeeld ook hoe mensen met autisme zichzelf kunnen ontplooien als ze daarvoor de kans krijgen. Dat is zo in een IT-bedrijf maar evengoed op een hockeyveld. Of elke andere context die je maar kan bedenken.”

Het EK Cronos Euro Parahockey vindt plaats van 18 tot en met 21 augustus. Het EK Belfius Euro Hockey speelt zich ook eind augustus af en duurt twee weken.