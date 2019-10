Royal Victory eert G-hockeyspelers na medaillewinst op EK parahockey Sander Bral

08 oktober 2019

16u34 0 Edegem Op het Europees kampioenschap parahockey in Antwerpen van afgelopen zomer behaalden Belgische G-spelers zilveren en bronzen medailles. Verschillende spelers van de Edegemse Royal Victory Hockey Club waren geselecteerd bij de Red Giants, het Belgische G-hockeyteam. Die spelers werden dit weekend in de bloemetjes gezet door de club, het gemeentebestuur en enkele Red Panthers.

“Onze club huldigde de spelers van Victory Wanderers, ons para- of G-hockeyteam, die afgelopen zomer tijdens het EK parahockey een medaille behaalden met de Belgian Red Giants”, zegt Stijn De Preter van Royal Victory. “Katrijn Vermeulen, Paulien Van Goethem, Stefan Collyn, Thomas Van de Pontseele en Sharon Koumans werden geëerd door Red Panther Anne-Sophie Weyns en Young Red Panther Rachel Winthagen. Schepen voor Sport, Koen Michiels (N-VA), vertegenwoordigde het gemeentebestuur.”

Het Cronos EK parahockey viel deze zomer samen met het Europees Kampioenschap hockey op de Wilrijkse Pleinen in Antwerpen. De finalewedstrijden parahockey werden ook in Antwerpen gespeeld, de matchen in aanloop daarvan op de velden in Edegem.

