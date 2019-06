Rode Duivel Jan Vertonghen trakteert patiëntjes kinderziekenhuis op interactieve voetbalmuur David Acke

03 juni 2019

17u29 2 Edegem Het Koningin Mathilde Moeder- en kindcentrum van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen opende de Jan Vertonghen Playground. Dat is een interactieve voetbalmuur die revaliderende kinderen aanmoedigen te bewegen. Ook Rode Duivel Jan Vertonghen was aanwezig bij de inhuldiging. En hij deed waar hij goed in is: een balletje trappen samen met de kinderen. Niet voor 80.000 toeschouwers deze keer maar voor een minstens even dankbaar publiek van ouders en dokters.

Van de finale van de Champions League in Madrid naar de kinderafdeling van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen, voor Rode Duivel Jan Vertonghen is dat een kleine stap. Vertonghen kwam er zijn Jan Vertonghen Playground officieel openen. Dat is een interactieve voetbalmuur op de dakspeeltuin van het Koningin Mathilde Moeder- en kindcentrum.

De muur bestaat uit 16 lichtgevende vlakken en is uitgerust met een snelheidsradar, die de kracht van een schot meet. Voor iedereen is er wel een spelletje op de voetbalmuur. Met één druk op de knop kan een spel worden gekozen, aangepast aan de leeftijd. De spelen zijn uitdagend door de level opbouw en een sterk competitie-element. En dankzij een internetverbinding worden doorlopend nieuwe spellen geüpload.

“Het Koningin Mathilde Moeder- en kindcentrum van Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA) en de Jan Vertonghen Foundation hebben een gezamenlijke missie: kinderen helpen en bijstaan die het moeilijk hebben door ziekte of door een beperking”, legt diensthoofd prof. dr. Stijn Verhulst uit. “Voor patiëntjes van het UZA is bewegen niet altijd makkelijk. De interactieve voetbalmuur op het dakterras zorgt ervoor dat de kinderen bewegen en zich opnieuw integreren.”

Jan Vertonghen was alvast erg blij met het resultaat. “Een jaar geleden zijn we aan dit project begonnen en ik ben heel tevreden dat we dit op zo een korte tijd hebben kunnen realiseren. Kijk, ik zit in de positie dat ik heel wat mensen kan aanspreken en ik vind dat het onze plicht is ons steentje bij te dragen aan de maatschappij. Je kan wachten tot je carrière achter de rug is of je kan nu gewoon al mensen helpen. En als ik al die blije kindjes hier zie dan weet je waarom je het doet,” glunderde de verdediger.

Nadien bedankten de kinderen Vertonghen met een nieuwe versie van Thor Eurosong for Kids kandidaat ‘Een tocht door het donker’. Op het veld is onze Rode Duivel vaak een koele kikker maar tijdens het liedje was Vertonghen duidelijk aangedaan. Nadien moest de interactieve muur officieel ingehuldigd worden. Samen met enkele kinderen trapte hij een balletje. Ouders, verpleegkundigen en dokters keken toe en zagen dat het goed was. “Hier gaan we enorm veel plezier aan beleven. We kunnen je niet genoeg bedanken Jan,” besloot een erg gelukkige diensthoofd Verhulst.