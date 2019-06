Rock Edegem lokt ruim 9.000 bezoekers Ben Conaerts

30 juni 2019

18u51 0 Edegem De twintigste editie van Rock Edegem was opnieuw een schot in de roos. Meer dan 9.000 mensen kwamen op een zonovergoten Gemeenteplein genieten van optredens van onder meer De Mens, Douglas Firs en Discobar Galaxie.

Rock Edegem was dit weekend ‘the place to be’ voor festivalfanaten die geen ticket hadden voor Rock Werchter. Voor de twintigste editie van het gratis festival haalde de organisatie alles uit de kast en kon ze uitpakken met een straffe affiche boordevol bekende namen. Zaterdagavond had Studio Brussel met zijn ‘Tijdloze Party’ het feestje al op gang getrapt, zondag kwamen onder meer Slongs Dievanongs, Douglas Firs, Internationals, De Mens en Discobar Galaxie aan het Gemeenteplein optreden.

Wie nood had aan verkoeling, kon zich altijd even gaan opfrissen aan de fontein op het plein. Verder had de organisatie parasols, water en zonnecrème voorzien, al bleek dat zeker niet voor iedereen nodig. “De temperaturen waren minder hoog dan voorspeld”, zegt Manu Steyleman van de organisatie. “Maar we zijn blij dat we net als de voorbije jaren op mooi weer hebben kunnen rekenen. Voor een gratis festival als het onze is dat, samen met de steun van vrijwilligers, een heel belangrijke factor.”