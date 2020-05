Robbe (23) hangt kunstwerk in Hof ter Linden om slachtoffers corona te eren Sander Bral

07 mei 2020

11u41 0 Edegem Begin deze week hing er opeens een mysterieuze bol in het parkdomein Hof ter Linden. Kunstenaar Robbe Vercammen (23) had die daar stiekem opgehangen maar kreeg intussen toestemming om zijn kunstwerk te laten hangen. “Om mijn steun te betuigen aan alle slachtoffers van corona en hun naasten en om de mensen in quarantaine aan te moedigen.”

De Edegemse Robbe Vercammen (23), in zijn vrije tijd bezig met kunst, gebruikte een lamp als basis voor zijn kunstwerk. “Met verf en witte toppen heb ik de vorm van het coronavirus nagebootst”, zegt Robbe. “De slotjes, sleutels en prikkeldraad eromheen stelt de lockdown voor waarin we nu allemaal vastzitten. Zelf heb ik gelukkig nog geen vrienden of familie die ernstig ziek zijn geworden, maar vele andere mensen in Edegem en ver daarbuiten wel. Met dit werk wil ik iedereen die daarmee geconfronteerd wordt een hart onder de riem steken.”

Banksy

Robbe ging zijn werk zonder toestemming plaatsen aan het kasteel, wat dus eigenlijk niet mag. “Zoals de bekende Britse kunstenaar Banksy”, lacht Robbe. “Hij plaatst zijn werken in de publieke ruimte en wacht dan op reactie. Bij mij waren de reacties alvast positief. Ook de burgemeester was enthousiast en besliste om mijn werk voorlopig te laten hangen.”