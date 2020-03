Revalidatieziekenhuis RevArte benadrukt dat er geen ‘zwaaiverbod’ is: “Alsof we bezoekers kunnen verbieden naar hun geliefden te wuiven?” Sander Bral

15u04 0 Edegem Het revalidatieziekenhuis RevArte, vlak bij het Universitair Ziekenhuis Antwerpen in Edegem, kwam woensdagochtend even onder vuur te liggen omdat leek alsof het bestuur een ‘zwaaiverbod’ had ingevoerd waarbij bezoekers van op de parking hun geliefden niet meer mogen toewuiven. “Alsof wij mensen kunnen verbieden om naar hun naasten te zwaaien?”

Woensdagochtend ontstond er commotie bij patiënten van revalidatieziekenhuis RevArte en hun familieleden. Volgens een familielid van een patiënt zouden bezoekers - die momenteel niet naar binnen mogen door de maatregelen rond het coronavirus - hun naasten niet mogen opvrolijken langs de buitenkant van het gebouw door bijvoorbeeld te komen wuiven of tekeningen te laten zien. De kiss-and-rideparking zou zelfs zijn afgesloten om ervoor te zorgen dat bezoekers niet meer tot aan de zijvleugel van het gebouw kunnen komen waar kamers van patiënten liggen.

“Klopt niet”

“Dat lint hangt daar om bezoekers - die op vaste tijdstippen wel nog spullen mogen brengen en ophalen, zoals de vuile was - naar de juiste ingang te leiden”, verbetert dokter Christophe Lafosse van RevArte. “De hoofdingang is vanwege de maatregelen in de strijd tegen corona namelijk afgesloten. Die linten leiden bezoekers naar de juiste parking en de juiste ingang. Het gerucht dat ze er hangen om bezoekers te beletten hun naasten toe te wuiven op de parking, klopt helemaal niet.”

Sociale afstand

Nog volgens geruchten zou het ‘zwaaiverbod’ zijn ingevoerd omdat patiënten die geen kamer langs de parking hadden, jaloers werden omdat hun familieleden niet de mogelijkheid hebben om hen van buiten af toe te wuiven. “Het klopt inderdaad dat daar wrevel over bestaat en er zijn inderdaad ook problemen geweest met bezoekers die de federale maatregel van sociale afstand niet respecteren”, gaat Lafosse verder. “In dat geval grijpt ons personeel wel in. Maar bezoekers of passanten weigeren om aan het raam - welk raam van ons ziekenhuis dan ook - te gaan wuiven? Nooit.”

Videogesprekken en verzoeknummers

“We begrijpen uiteraard dat de kritiek voorkomt uit emotie, in deze moeilijke tijden. Maar ook voor ons personeel is dit virus een emotioneel drama. Onze zorgmedewerkers vinden het verschrikkelijk dat deze geruchten verspreid worden. Naast het medische doen zij er overigens alles aan om er voor te zorgen dat onze patiënten niet in eenzaamheid terecht komen. We organiseren videogesprekken tussen patiënten en hun naasten en hebben contacten met plaatselijke radiozenders voor programma’s met verzoeknummertjes.”

“Verder voorzien we nog vaste tijdstippen waarop bezoekers spullen kunnen brengen of weer afhalen, ook al houdt de overheid ons nauwlettend in de gaten voor dat soort zaken. Zeggen dat ons ziekenhuis het contact tussen patiënt en familie of vriend moeilijker maakt, dat doet pijn.”

Familieleden mogen spullen brengen en ophalen maandag-, woensdag-, vrijdag- en zaterdagavonden. Bezoekers die hun geliefden van buiten het gebouw willen toewuiven, zijn voor alle duidelijkheid op élk moment welkom.