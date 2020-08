Reissector trekt aan alarmbel: “Kleurcodes zijn dodelijke chaos voor reisagenten” Sander Bral

11 augustus 2020

15u52 6 EDEGEM/BLANKENBERGE Reisagenten Caroline Cooreman uit Edegem en Bo Speybrouck uit Blankenberge kropen in hun pen om de noodklok te luiden over de kreunende reissector. “Niet de zoveelste klaagzang van een belangengroep die het onrechtvaardig vindt te moeten inbinden door de tsunami aan coronamaatregelen, wel een warme bede tot solidariteit.”

Naast vele andere sectoren lijdt ook de reissector enorm in tijden van corona. Caroline Cooreman van ’t Reiskoffertje uit Edegem en Bo Speybrouck van Vancoillie Travel in Blankenberge vonden elkaar via een besloten socialemediagroep van reisagenten en besloten hun frustraties te uiten in een open brief die naar eigen zeggen door vele collega’s ondersteund wordt.

Onbetaalde uren

In de brief haalt het duo aan dat de reissector één van de eerste was die onderuit werd gehaald na aanvang van de eerste coronagolf. “Uren die voordien met plezier besteed werden om reislustigen naar hun droombestemming te begeleiden, maakten plaats voor vaak nog langere en onbetaalde uren om de massale annuleringen, herboekingen en verplaatsingen te verwerken, voor het opmaken van tegoedbonnen en voor het beantwoorden van ontelbare vragen van radeloze en dikwijls boze klanten die hun vakantie door hun neus geboord zagen. Dat beteuterde reisagenten kop van Jut werden en verwensingen en beschuldigingen naar het hoofd geslingerd kregen, is intussen genoegzaam bekend.”

Zwemmen of verzuipen

Cooreman en Speybrouck halen uit naar het volgens hen falende beleid. “Het blunderboek van de overheden blijft ook groeien, met de kleurcodes voor reisbestemmingen op kop. Dodelijke chaos voor elke reisagent die het hoofd boven water probeert te houden. Kafka mag zich hier dan wel in de haren krabben, met de zogenaamde hinder- en andere premies is het sowieso over en uit. Zwem of verzuip, geen genade. Je mag immers weer open, toch?”

Calvarietocht

In de open brief krijgt ook de media een sneer. “Zelden wordt er bericht over verdwaalde reizigers die we ‘gered’ hebben door onze inspanningen, want goed nieuws is geen nieuws. Wel gaat het in kranten en websites over de naar adem happende luchtvaartmaatschappijen en de calvarietocht van gestrande toeristen, wat de negatieve spiraal versterkt. De neergang van de reissector wordt op die manier een ‘zelfvervullende voorspelling’.”

“Zo goed als elk gehucht telt tenminste één zelfstandige reisadviseur, dat zijn een kleine tweeduizend verkooppunten over heel België met meer dan zevenduizend werknemers en hun gezin. Elk van hen spartelt vandaag om te overleven.”

Met de hashtag #ikgaopreis op sociale media wordt veilig reizen in tijden van corona positief belicht. Lees onder dit artikel de integrale open brief.



