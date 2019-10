Red Lions verrassen jeugdspelers op training Royal Victory Sander Bral

01 oktober 2019

17u50 0 Edegem De Edegemse hockeyclub Royal Victory is beloond voor haar royale bijdrage met verkochte tickets van het EK hockey vorige maand in Antwerpen. De vier jeugdteams die het meeste tickets kochten om de nationale ploegen te gaan aanmoedigen, werden afgelopen vrijdag op de training verrast door vier Red Lions.

Naar aanleiding van het EK hockey vorige maand op de Wilrijkse Pleinen op het Kiel lanceerde Belgische hockeybond vorig jaar een oproep aan de hockeyclubs over heel het land om de Red Lions en Red Panthers massaal te ondersteunen. Om de clubs te belonen voor hun steun, ontvingen ze een kleine commissie op de ticketverkoop van hun leden.

“Onze club gaf ruime aandacht aan de promotie via onze website, nieuwsbrieven en sociale media”, zegt Stijn De Preter van Royal Victory Hockey Club. “Meer nog, we organiseerden een bijkomende interne competitie waarbij ticketaankopen geschonken konden worden aan jeugdploegen. Victory tekende met ruim 20.000 euro voor bijna het drievoudige bedrag van de eerste achtervolger. Victory was dus bijzonder goed vertegenwoordigd op de tribunes bij het EK, maar ook op het veld. Onze jeugdspelers en hun begeleiders verzorgden de helft van de ball patrols.” Bovendien organiseerde Royal Victory het EK parahockey, wat een onderdeel was van het hoofdtoernooi.

Red Lions

Door het succes bij de ticketaankoop contacteerde de club de Koninklijke Belgische Hockeybond (KBHB) om speciale trainingen te organiseren door Red Lions en Panthers voor de vier jeugdteams met meet dan 2.500 euro op hun naam. Aangezien de Red Panthers in volle voorbereiding zijn van hun wedstrijd tegen China, gingen enkel Red Lions in op de uitnodiging. Thomas Briels, Nico De Kerpel, Arthur De Sloover en Loïc Van Doren tekenden afgelopen vrijdag present in Edegem.

“Ze maakten er een intense maar toch uiterst genietbare training van voor de verraste jeugdploegen”, zegt De Preter. “Jong en oud amuseerden zich rot en er werd veel gelachen. De training werd afgesloten met een wedstrijdje waaraan de Red Lions enthousiast deelnamen. Uiteraard konden handtekeningen en selfies met de jeugdspelers niet ontbreken”, lacht De Preter.