Recyclagepark Edegem gesloten na positieve coronatest parkwachter Sander Bral

22 september 2020

12u11 0 Edegem Eén van de parkwachter van het recyclagepark in Edegem testte maandag positief op corona. Daardoor moeten zijn collega’s zich laten testen en in quarantaine gaan waardoor het recyclagepark noodgedwongen moet sluiten. De Edegemnaar kan met zijn afval terecht in andere parken van IGEAN in de Antwerpse zuidrand.

De veiligheidsvoorschriften vereisen dat collega’s van iemand die positief getest wordt, zich ook laten testen en in quarantaine gaan. “Dat heeft onvermijdelijk een impact op onze werking en maakt dat we noodgedwongen het recyclage park van Edegem moeten sluiten tot nader bericht”, zegt Bieke Van Baelen van intercommunale IGEAN.

Inwoners van Edegem kunnen terecht in de andere parken van IGEAN. Wie recent het park in Edegem bezocht, hoeft zich niet meteen zorgen te maken. “Jouw bezoek wordt ingeschat als laag risico contact”, benadrukt Van Baelen. “Quarantaine of test zijn dan niet nodig. Extra waakzaamheid is wel aangeraden.”